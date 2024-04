Dones Progressistes, sempre!

La sororidad, como valor feminista, inyecta energía, tenacidad e ímpetu cuando se practica. De eso entienden –y mucho– las mujeres progresistas. Por eso la entrega de premios de la Federació de Dones Progressistes Comunitat Valenciana, celebrada el pasado miércoles 28, representa más que un reconocimiento a la trayectoria de mujeres o asociaciones feministas. Es una tarde de unión, de oxígeno, de transfusión de agenda feminista, en la que nos situamos celebrando sus logros y exigiendo las causas pendientes. Amalia Alba, su presidenta, clausuró el acto con un conciso pero muy contundente discurso en el que puso los puntos sobre las íes a las exigencias feministas: la falta de coeducación en las aulas, la urgencia de una ley abolicionista de la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler, así como la denuncia de una extrema derecha acomodada en la política valenciana y que divulga, con el beneplácito de la derecha, jornadas antiabortistas. Amalia Alba recordó que el feminismo «exige gobierne quien gobierne» y la federación que preside en la Comunitat Valenciana así lo ha demostrado durante 31 años.

Las premiadas de esta edición se caracterizan por su largo recorrido feminista, su compromiso y su incombustible sororidad. Es el caso de la Asociación Alanna, representada en Chelo Álvarez y de quien la fiscal Rosa Guiralt dijo ser «admiradora» porque, con su trabajo y perseverancia, no sólo han acompañado a miles de víctimas de violencia de género, sino que, con su lucha y asesoramiento, consiguieron una justicia más justa y menos misógina. Aunque todavía queda, por eso siguen ahí. Otra de las premiadas fue Eli García ex-delegada de Igualdad de la Diputación de València, continuadora del Feminario que trajo a València Isabel García, actual directora del Instituto de las Mujeres, y del que, por cierto, ¿tenemos noticias? Eli García representa la ilusión, el optimismo y la fuerza, de ahí que, institucional o personalmente, siempre suma en la agenda feminista. Le entregó el premio la incombustible Julia Sevilla, memoria histórica del feminismo. La diputada Rosa Peris, siempre apasionada en su discurso, destacó el poder de la palabra y la divulgación de otra premiada: la escritora Najat el Hachmi, quien denunció la incomprensible comprensión con el relativismo cultural que oprime, discrimina y violenta a niñas y mujeres. Najat azota las conciencias desde un discurso contundente y su sereno pero firme activismo. Y de ese relativismo cultural podría hablarnos otra premiada, Aminata Soucko, voz contra la mutilación genital femenina que sufrió a la semana de nacer. Su desgarrador testimonio no dejaba duda de que las culturas machistas y misóginas no caben en ninguna sociedad, por eso debemos denunciarlas. Le entregó el premio la periodista Julia Ruiz. María José Villegas, presidenta de la Asociación Antigona, recogía su premio en manos de Lola Ausina, por toda una trayectoria a un activismo de largo recorrido entre mujeres poderosas.

Los premios de la Federació de Dones Progressistes Comunitat Valenciana recuerdan que el feminismo sigue aquí gobierne quien gobierne. Que juntas somos más fuertes. Y que, como se ha visto, la agenda feminista cuenta con mujeres progresistas, ¡siempre!