Tributo al pasado, al presente y al futuro

Esto de las dinastías de pelotaris es cosa común en la historia de nuestro deporte. En el caso concreto del raspall pudimos observar en la final de Piles, en ese recinto dedicado a la mítica figura de Ciscar, el aprecio sentimental que los aficionados dispensan a las figuras que han marcado época. Ahí estaba Malonda portando el trofeo en disputa.

Es la de los Malonda de Oliva una de las sagas más apreciadas por su aportación a la especialidad y por el carisma que todos sus integrantes han desprendido. Allí estaba en la figura de Malonda el tributo de homenaje a la historia.

Y allí estaba la gozosa realidad presente, con cuatro chavales que son ejemplo de compromiso con el deporte profesional, conscientes de que cada entrega generosa en cada partida es el mejor alimento para engrandecer el deporte elegido, el mismo que sigue cautivando a las nuevas generaciones de valencianos y valencianas, por el hecho de ser espejo de la identidad heredada, por ser albaceas de esta tradición y sobre todo, por encima de todas esas consideraciones sentimentales, porque es un deporte que cautiva los sentidos de cualquier persona sensible a la belleza y a la emoción de un ‘quinze’ que como una mascletá crece en intensidad hasta el trueno final.

La final de Piles brilló desde sus prolegómenos hasta su final y en ese relato que contempla emociones y pasiones sobresalió una figura que me atrevo a afirmar se convertirá en una de las leyendas del conjunto de la pilota valenciana.

Cuento lo que me contó su padre, una de las primeras figuras de su generación: «Saps perqué estic tan content en el fill, perquè Paco me pregunta cada dia on juga per anar a vore’l». Si Paco preguntaba donde jugaba ese joven paisano sería por algo…

Y habla de cuando comenzaba el chaval a impresionar por su desparpajo, su calidad técnica con ambas manos, su valentía, su inteligencia, su hambre de triunfos y su templanza a la hora de hablar ante los micrófonos, siempre en positivo…

Hace unos años era Waldo el pelotari que dominaba el universo del raspall con una superioridad aplastante. Waldo jugaba de resto. Tonet IV lo hace de ‘mitger’ pero sus condiciones le permiten destacar de una manera especial en todas las losas del trinquet.

Su bisabuelo ya era figura en los tiempos del Joc al Carrer cuando dominaba el Xiquet de Llanera. Su abuelo fue uno d ellos mejores en el trinquet de Genovés que levantó el Tio Bataller. Su padre fue figura en losmejores carteles en la época de Malonda II o Loripet…

Otros artículos de Alberto Soldado Va de bo La catedral consagra a los nuevos peregrinos

Y ahora, en la cuarta generación de la saga de los Tonet, del pueblo de Genovés, se han fundido todas las virtudes de sus antepasados que con la suma de las propias hacen de Tonet IV un pelotari para la leyenda.

Suscríbete para seguir leyendo