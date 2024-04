El derecho a perder de Oltra

Es uno de esos días en los que cualquiera se deja llevar por eso tan improductivo del ‘y si...’ Y si Mónica Oltra hubiera sido la candidata de Compromís en las últimas elecciones autonómicas. Y si hubiera podido resistir el Botànic. Y si no hubiera sido imputada. Y si… Es uno de esos días en que sale a los labios casi sin buscar aquella frase de Ortega de que «el esfuerzo inútil conduce a la melancolía».

El pasado ya no hay quien lo tuerza. La misma justicia que hace casi dos años observaba «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja o bien proteger» su carrera política, ahora resuelve en un auto extenso y contundente que «todos y cada uno» de los indicios «se han desvanecido por completo» y «no subsiste indicio racional de criminalidad alguno». Entre un punto y otro, una carrera política si no destrozada, casi; un torrente de acusaciones, sospechas y declaraciones (incluso actuales) que hoy quizá ruboricen a algunos y, sobre todo, una vida personal dañada.

Ahora que la política ficción fascinará a algunos, ya sea con pasados que hubieran podido ser o con futuros dorados llenos de hipótesis, solo cabe desear que la realidad no se nuble demasiado. Oltra no hizo nada para proteger a su exmarido, pero este (hoy en prisión) continúa siendo igual de culpable que ayer de los abusos a la menor, en función de la misma Justicia que ahora limpia a la exvicepresidenta de toda responsabilidad. Oltra no intervino en el proceso interno para favorecerse a sí misma o a los suyos, pero eso no quiere decir que su gestión del caso no pueda ser criticada. Entonces y ahora. Me sigue pareciendo que faltó empatía institucional con la víctima. Pero entre la responsabilidad política y judicial existe un trecho que debería estar mejor identificado y que entre todos (incluyo a la prensa) hemos emborronado.

Más allá de los ‘y si...’, la resolución me parece en este día una buena noticia para la política, porque demuestra (y no es la única) que la vida pública es bastante más que esa mancha de sospechas de tratos de favor y corrupción que tanto interesa a los que pretenden dinamitar el sistema (no perdamos de vista quién impulsó estas denuncias).

No sé qué hará Oltra en el futuro, pero sé que ha podido rehacer su presente, que ha hecho cursos de formación jurídica y de mediación y ha reabierto su despacho de abogacía, aquel en el que ejercía mientras hacía oposición, y que ha empezado a atender en el turno de oficio. Que puede ir al mercado, viajar en metro o ir a un concierto de Ismael Serrano con su hijo.

No sé nada sobre su futuro político, pero creo que todos deberíamos aprender algo hoy sobre la prudencia. Y sé que posiblemente no pasará, pero que este caso, como otras absoluciones tras penas de telediario, debería servir para pensar en un pacto o algo parecido que fije una posición común entre partidos ante las imputaciones de altos cargos, de forma que no destrocen vidas, permitan una rehabilitación sin traumas llegado el caso y, al mismo tiempo, se garantice la imagen de una política limpia, con las mínimas sospechas posibles. No pasará, pero sería un camino hacia una sociedad más serena y adulta.

Y si a alguien le interesa otro improductivo ‘y si’, no creo que hubieran cambiado mucho las cosas para el Botànic con Oltra en los carteles, que el desgaste y la ruptura emocional entre los socios es un intangible que pesó más de lo que algunos quieren creer, pero que se merecía poder perder. No es poco.

