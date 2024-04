L’aparició del número 500 de la revista Saó ha coincidit en el temps amb la defunció, durant la matinada del diumenge de Pasqua, d’una de les persones que més ha contribuït al manteniment i la projecció de la publicació degana en valencià: mossén Emili Marín i Soriano (1941-2024), que la va dirigir durant dos períodes –des de 1987 fins a 1994 i des de 1998 fins a 2009-.

Otros artículos de Rafael Roca Ventura i Beltran

Originari d’Alcoi –«Tots no teniu la sort de ser alcoians», reballava sovint–, Emili pertanyia a una de les tradicions clericals valencianes més instruïdes i genuïnes; aquella que arrela al segle XIX, amb els canonges Roc Chabàs i Josep Sanchis Sivera, i enllaça amb capellans tan diligents i compromesos com Vicent Sorribes i Josep Espasa, de qui fou deixeble. La seua opció pel binomi fe i cultura –el que durant vora cinc dècades ha sustentat Saó– era ferma i decidida. Com insubornable fou també la seua aposta per la llengua i la identitat dels valencians. Per això esdevingué membre del Consell Valencià de Cultura entre 1994 i 1998; i en 2016 fou declarat fill adoptiu de la ciutat de València.

A la dècada dels noranta, i seguint el joc que el mateix Emili, sempre pròxim i irònic, els proposava, alguns periodistes –la canallesca, en deia– parlaven del miracle de la Fonteta. Eren anys en què, enmig d’una església valentina que es tancava i castellanitzava a marxes forçades, la parròquia de Sant Lluís Bertran –que ell regentava– esdevingué un oasi extramurs d’il·lustració i valencianisme, llum i diàleg. No debades, durant la seua primera etapa com a director, Saó reté homenatges a Joan Fuster, el cardenal Tarancon, Vicent Ventura i la Universitat Centreamericana José Simeón Cañas. De fet, les jornades d’estudi i reconeixement a la UCA celebrades en 1993, juntament amb l’edició de la Bíblia Valenciana Interconfessional, impulsada poc temps després –quan Vicent Cardona n’assumí la direcció–, deuen ser les empreses de major abast que Saó haja portat a terme al llarg de la seua història.

Otros artículos de Rafael Roca Ventura i Beltran

Otros artículos de Rafael Roca Ventura i Beltran

Atesa la seua marcada personalitat, i també la capacitat de persuasió i mobilització i el bon humor que l’engalanaven, treballar amb Emili no sols requeria un plus d’autoexigència sinó que, a més, era tonificant i divertit. Per això el seu record ens estimula l’agraïment, mentre dibuixa la forma d’un somriure.