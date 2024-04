No tenim les claus de casa

Cantar en valencià, castellà, anglès, francès i si cal en swahili o quítxua és una decisió personal. No és cap mèrit ni demèrit, ni suma ni resta. Cadascú canta com vol i cada cantant té el seu públic. Però indigna que exilien els grups valencians a la Fira de Juliol de València, com ja va passar en Falles. Detall de la regidora de Festes i Tradicions (omet el seu nom perquè, si abans no sabia qui era, ara que la conec sé que no m’he perdut res). Això sí, la susdita ha contractat Bertín Osborne i uns quants dinosaures musicals més. I potser n’ha deixat fora del repertori altres com José Manuel Soto o el vocalista de Taburete (fill de Luis Bárcenas) perquè no han pogut quadrar les dates. I és que, lluny d’amagar l’autoodi, l’exhibeix. Segurament la psicologia explicaria millor que la política l’autoodi que, junt a la falta de voluntat política i el desinterès social per fer sortir la llengua de la minorització, s’acoblen com les capes d’una ceba; de manera que rasques per on rasques tot són llàgrimes.

A tot açò, què diu l’alcaldessa? Calla perquè atorga, o simplement calla? Perquè hi ha silencis que parlen. Callar en una situació tan humiliant és propi d’una mosca en el vidre: mai saps de quin costat està. D’això es tracta? Si es tracta d’això sàpia que es posa al costat de l’edil termocèfala (no és insult, és una descripció; si en dubten consulten el diccionari). Tot i que, pensant-ho bé, no sé per què pregunte. Sempre que el PP governa en coalició delega en el soci les mesures més crítiques. I entre tants exemples com n’hi ha, en recorde un que va de cançons també: 1998, El PP deixa l’IVAJ en mans d’Unió Valenciana (se’n recorden?, d’UV, dic), que organitza un Circuit de Rock al qual es presenta un grup local amb dues versions d’una mateixa cançó: en valencià, amb el nom habitual del grup (Els Munlogs) que fou eliminada; i en anglès, amb pseudònim (The Beanies) que va passar a la fase final. L’anècdota il·lustra molt bé el cinisme que pateix la nostra llengua.