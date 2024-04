La guerra y desequilibrio del poder

Decía Luis Buñuel refiriéndose a la celebración de la Semana Santa en su pueblo natal, Calanda: «En la mañana del sábado, la piel de los tambores está cubierta de sangre». A sangre huelen los tambores que repican hoy en Oriente Medio y en Ucrania. Es el olor de la guerra, de la devastación. Del sinsentido de la muerte cuando la vida es arrebatada sin piedad y sin razón.

Dicen que la cosa no acaba ahí, que solo podría ser el comienzo de una gran tragedia. No cabe duda de que las alertas están más activas que nunca y los desafíos crecen por momentos. La Unión Europea se rearma ante la amenaza que llega desde Rusia: la seguridad ha pasado a ser la prioridad. Los países socios de la OTAN aumentan el gasto militar y más de la mitad de ellos llegarán al 2 % del PIB en 2024. La geopolítica marca la agenda y el recelo sobre cómo puedan evolucionar los conflictos actuales se adueña de la situación. La incertidumbre parece ser la única certeza.

Mientras tanto, sigamos viviendo como si tal cosa. Bien, pero la política internacional está como está: el realismo domina la escena y, probablemente, la controversia que ha librado históricamente con el idealismo pronto volverá a tener sentido. Y, aunque parezca mera teoría política, es un dilema real y fundamental. Porque no es lo mismo que el marco de las relaciones internacionales se establezca sobre la idea de un mundo pacífico o de conflicto.

A estas alturas, de sobra sabemos que la lucha por el poder es un elemento inherente a la política. Otra cosa es aceptar que todo vale para conquistarlo, incluida la guerra. De momento, se vislumbran distintas posiciones en el seno de la Unión Europea sobre cómo afrontar la amenaza. Por ejemplo, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha dicho claramente que estamos en una situación de preguerra; mientras, el canciller alemán, Olaf Scholz, reconocía –abogando, a su vez, por ello- que una serie de países, incluido Ucrania, estaban hablando seriamente de cómo llevar a cabo un proceso de paz. Planteamientos desiguales que dan cuenta de la importancia que tendrá la línea sobre la cual avance la Unión Europea próximamente. Cierto es que, dependerá también de cómo lo haga la contraparte. Ello, sin perder de vista que en el mes de junio hay elecciones, la extrema derecha podría seguir ascendiendo y el contexto europeo se liaría más aún. Ni que decir tiene que la puntilla la daría Donald Trump si gana las presidenciales en noviembre.

La situación es muy delicada y, aunque parezca mentira, la posibilidad de un conflicto mayor es real. Probabilidad que cambiaría radicalmente los parámetros políticos de los últimos setenta años. Si la cosa se complica, el orden internacional emanado de la Conferencia de San Francisco y que consagró a la Organización de las Naciones Unidas, habrá fracasado. Como en su día lo hizo la Sociedad de Naciones. La historia nunca se repite, pero pueden reproducirse acontecimientos similares. Estamos en un delicado punto de inflexión, el riesgo es muy elevado y la aspiración debería ser evitar ese posible fracaso. Intentar la paz.

¿Quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI íbamos a estar hablando de todo esto? Pues, aunque parezca surrealista, lo estamos haciendo. Me pregunto para qué sirve tanta innovación, conexión y globalización si no somos capaces de dialogar. En nuestra forma de entender el mundo no cabe el ejercicio de la política desde la fuerza y la amenaza. Hacerlo es un desequilibrio del poder.