Vote Yes Yes!

El dia 8 de març d’enguany, el govern d’Irlanda convocava un doble referèndum per a demanar un Yes Yes! a tota la població i fer una Constitució més feminista, amb una redacció no sexista aparellada a un nou contingut de l’article 41, però, sembla que contra tot pronòstic, la població irlandesa ha dit no a modernitzar el concepte de família (67,7 % de votants) i també ha dit no a canviar la redacció del rol de la dona en la societat (73,9 % de votants). Per això, el president Leo Varadkar, convençut que guanyaria el doble envit, ha dimitit.

En un país com Irlanda, sense límits constitucionals per als matrimonis del mateix sexe (2015) ni per al dret a l’avortament (2018), resulta complicat entendre que les irlandeses i els irlandesos no vulguen reescriure el concepte de família ampliant-lo amb les relacions duradores, com les parelles que cohabiten amb les seues filles i/o fills, perquè tinguen així el mateix estatus i drets que el matrimoni tradicional. També és difícil d’entendre per què no volen que la Carta magna canvie el relat del rol de les dones en la societat, i prefereixen mantenir el text de 1937 que diu: «Les autoritats han d’esforçar-se per a assegurar que les mares no estan obligades a treballar fora de casa per necessitats econòmiques i descuidar els seus deures dins de casa».

En aquest debat entre el concepte de família i les qüestions de cuidar, el sector conservador irlandés, partidari del Vote No No!, que ha arrasat, argumenta que el concepte de família que proposa el govern queda confús i, fins i tot, trauen el fantasma de la immigració i el lliguen al risc de promoure la poligàmia. L’altre argument conservador també se centra en el llenguatge; afirmen que si l’Estat reconeix les unitats familiars com a «conjunts de persones» exclou explícitament les «dones» i les «mares» de la Constitució. La nova redacció amb llenguatge inclusiu pretenia, en definitiva, posar en valor i reconéixer que, en casa, qualssevol dels i les membres que conformen una família poden cuidar i han de cuidar, indistintament.

Els sectors conservadors també consideren que el llenguatge és important; però, clar, ho és sempre, i no solament quan convé disfressar d’igualitari un argument masclista. Per tant, què vol dir exactament «[…] que les mares no estan obligades a treballar fora de casa per necessitats econòmiques i descuidar els seus deures dins de casa». És interessant saber si el paràgraf sencer vol dir que només elles han de suportar tota la càrrega domèstica, familiar i de cuidar, fins que les autoritats deixen de fer l’esforç i decidisquen reinserir-les de nou a la societat i a la vida; o, si també vol dir que queda garantit que les dones-mares irlandeses mai no eixiran de la Constitució, ni de casa.