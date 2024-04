La sabiduría de Raquel

Siempre me ha resultado apasionante indagar en el sentido profundo y último de los personajes bíblicos. En cada uno de ellos, seamos creyentes o no, están definidos nuestros problemas, nuestras vidas, nuestros éxitos y fracasos. Por ello la Biblia es el libro de libros, el más citado y comentado de la historia por personalidades de todos los pensares y de todas las procedencias del mundo. Me ha atraído de forma especial el papel de las mujeres, no por una cuestión de género, sino por lo que expresaban y palpitaban detrás de sus existencias, lo que ponían en juego y encima de la mesa. Una de ellas es la figura y la historia de Raquel que aparece mencionada por primera vez en el Génesis. Su relato nos conmueve desde el principio hasta el final. Al no poder tener hijos, confía a Dios ser madre, asumiendo todas las consecuencias. Su fe le posibilita tener dos hijos, José y Benjamín, pero en el parto de este morirá dando vida y cumpliendo, aunque de forma dramáticamente paradójica, lo que significa su nombre, «oveja madre», es decir, «maternidad». La enterraron cerca de la zona de Efratá, hoy Belén, donde nació Jesús de Nazareth.

El destino ha querido que uno de mis mejores amigos que he tenido y que nos dejó hace año y medio, Vicent, tenía una hermana que se llamaba Raquel, una mujer llena de vida, que siempre miró de frente las dificultades de la vida y que, por sorprendente que parezca, también nos acaba de dejar, emprendiendo ese viaje que todos haremos algún día sin saber muy bien dónde iremos y hacia dónde nos dirigiremos. Estos días de dolor y tristeza, observando a su marido, a sus hijos, a sus amistades más cercanas y a las personas que han acompañado a Raquel hasta el lecho de muerte, he comprendido algo que deberíamos asumir y saber, pero que olvidamos: el amor es más fuerte que la muerte. Aunque el dolor nos abra en canal, aunque la muerte nos descoloque porque nos desnuda y nos sitúa a la intemperie en el seno mismo de la historia, tenemos la suerte de contemplar grandes ejemplos y testimonios de personas sencillas a través de sus gestos y sus acciones. No los busquemos en los grandes medios, ni tendrán miles, millones de seguidores en la lista de influencers más destacados; están junto a nosotros, en silencio, sin hacer ruido, afrontando batallas titánicas, sin bajar los brazos, luchando por su familia, para dar vida y así ser agentes constantes de esperanza.

La sabiduría de Raquel no se daba en sus conocimientos. Su sabiduría era saber estar, su sabiduría era saber perdonar, su sabiduría era saber abrazar, su sabiduría era saber escuchar, su sabiduría era saber amar, su sabiduría era saber curar, su sabiduría era saber callar, su sabiduría era, en definitiva, saber vivir de otra forma. Sólo así se llena una Iglesia hasta los topes, sólo así se palpa un dolor generalizado y verdaderamente sentido y sólo así nos damos cuenta que una persona especial ha iniciado su tránsito hacia la eternidad. En estos tiempos de tanta miseria moral, donde son siempre los mismos los que copan y ocupan los espacios de la opinión pública, imprimiendo un aire irrespirable en el ambiente, personas como Raquel, y tantas otras personas que estarán en su vida y tendrán la función de hacerla más auténtica y plena, son toda una bendición y una oportunidad para vivir de otra forma. Un toque de atención a nuestras conciencias para dejar de lado esas batallas intestinas en las que nos enrolamos hasta la médula y nos enferman porque nos enfrentan.

Osho, uno de los líderes espirituales indios más destacados, en su obra El libro de la vida y la muerte, expresa: «Quienes han conocido lo más profundo de la vida dicen que la muerte es divina. No sólo es un descanso, sino también una resurrección, una nueva vida y un nuevo comienzo; una nueva puerta que se abre». La sabiduría de Raquel, su legado está precisamente ahí, en hacernos ver que hay otra forma de encarar la vida, sus embates y desafíos, y así, nacer de nuevo. Bon viatge Raquel.