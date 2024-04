Un simple gest...

Un recurs utilitzat en publicitat és el de la confusió. Confondre a qui tens enfront perquè consumisca el producte que vols publicitar. I com el capitalisme ho permet, la falta total d’escrúpols, és en massa casos, un denominador comú.

Hi ha una marca que, amb la frase que dona nom a aquest article, vol convèncer a la població de les bondats del reciclatge. Bondat que, per una altra banda, no seré jo qui discutisca.

Però el que sí que m’agradaria qüestionar són els exemples que fica com a “simple gest” per a continuació vendre’ns el producte.

Només he vist tres exemples i no sé quin dels tres m’ha fet més vergonya que s’haja utilitzat per la frivolitat amb la qual han estat tractats.

Els exemples en qüestió són aquests: En primer lloc es veu a una actriu vestida de gal·la enviant un missatge amb el hastag “#MeToo” mentre la veu en off parla de “una simple actriu que envia un simple missatge”. A veure, independentment de l’actriu de la qual es tractara, aquest moviment, el Me Too, va desencadenar la quarta onada feminista ja en ple segle XXI, quan les actrius es van rebel·lar contra l’ordre patriarcal de les grans multinacionals del cinema i els grans productors que les feien servir com a joguines. I vull recordar que aquest moviment va ser l’inici de les dues grans vagues feministes dels anys dos mil díhuit i dos mil dènou i que, almenys a l’Estat Espanyol, van ser multitudinàries i van ajudar moltes dones joves que van començar a sentir la consciència feminista.

El segon exemple del “simple fet” són les imatges d’una dona negra asseguda en un seient d’un autobús en una zona encara reservada per a la gent blanca en mil nou-cents cinquanta-cinc. Es tractava de Rosa Parks, una de les primeres dones negres activista pels drets civils de la població negra a la qual van detindre i multar. En resposta a l'empresonament de Rosa, Martin Luther King, va conduir la protesta als autobusos públics i convocava a la població afroamericana a organitzar-se per a no utilitzar els autobusos. Les protestes contra la segregació en aquests vehicles va durar tres-cents huitanta-dos dies. Els autobusos van acabar rebent pocs o cap passatger, i l'autoritat del transport públic va acabar amb la pràctica de segregació racial en els autobusos.

I per acabar amb el tercer exemple del “simple fet” es tracta d’un home que hissa la bandera del col·lectiu LGB a la porta de la seua casa. Perquè aquest fet siga normal, va ser necessària l’anomenada Revolta de Stonewall al mil nou-cents seixanta-nou. Stonewall Inn era un pub freqüentat per persones homosexuals i on, de forma aleatòria, la policia acudia per a fer batudes i detencions. Però en la matinada de juny d'aquell any la policia es va veure desbordada i va haver de fugir. La tensió entre la policia de Nova York i els residents gais del barri va produir més protestes. En qüestió de setmanes, els residents d’aquella zona es van organitzar en grups d'activistes per a concentrar esforços i establir llocs perquè gais i lesbianes pogueren manifestar obertament la seua orientació sexual sense por de ser arrestats.

Com podem comprovar no són “senzills gestos” els que aquesta marca fa servir per a vendre els seus productes. Són el resultat de diferents lluites, totes elles encaminades a l’abolició de privilegis i normalització de les relacions entre les persones, així com a la consecució de més i millors drets civils i polítics per al conjunt de la població.

Prou de frivolitzar amb lluites cíviques, socials i polítiques per posar-les al servei del capitalisme per tal de vendre qualsevol producte. En alguns casos, són història encara viva i mereixen ser respectades i conegudes pel conjunt de la població.