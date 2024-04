La acción de la no acción de Sánchez

Wei-wu-wei, «la acción de la no-acción», es la paradoja central del taoísmo. Como paradoja, wei-wu-wei es quizás aún más difícil de entender que el Tao mismo, que es inconceptualizable.

Creel, en su estudio sobre el taoísmo, considera que la paradoja que subyace en el término wei-wu-wei fue probablemente fue involuntaria, debido a la yuxtaposición de dos aspectos diferentes en el taoísmo temprano: un «aspecto contemplativo» original y un «aspecto intencional» posterior. El primero denota «una actitud de genuina no acción, motivada por la falta de deseo de participar en la lucha de los asuntos humanos», mientras que el segundo es «una técnica mediante la cual uno que la practica puede ganar un mayor control sobre los asuntos humanos». El primero es simplemente pasivo (de ahí «no acción»), el segundo es un intento de actuar y reformar el mundo (»acción»).

Otros artículos de Wenceslao García Puchades

La interpretación más simple de wei-wu-wei es que significa no hacer nada, o hacer lo menos posible. Esto puede entenderse tanto política como personalmente. La interpretación política define el wu-wei como «la mínima cantidad de interferencia externa proyectada sobre el individuo por parte de quienes tienen el poder, combinada con un entorno más propicio para la búsqueda del cumplimiento personal por parte del individuo». Si se deja a la gente sola y se les permite seguir adelante, los problemas sociales se resolverán por sí mismos, tal vez porque la interferencia política es más a menudo la causa de tales problemas que su solución.

Esta visión de wu-wei también es consistente con la única referencia registrada por parte de Confucio, para quien el buen gobernante es capaz lograr el orden adecuado permaneciendo inactivo. Al regular su propia conducta para que refleje el orden moral, el gobernante confuciano establece un ejemplo positivo y, por lo tanto, puede influir en sus subordinados sin coaccionarlos. Pero esto no necesariamente implica wu-wei hacia la gente en general. El énfasis en el confucianismo es que el rey reina, pero no gobierna. En la administración ideal, el gobernante no se ocupa personalmente de los asuntos del gobierno, sino que depende de la influencia carismática de su virtud.

Una interpretación más común de wei-wu-wei lo ve como una acción que no fuerza, sino que cede. En lugar de ser una versión de no hacer nada, esto podría llamarse «la acción de la pasividad». Bajo el peso de una fuerte nevada, las ramas de los pinos se rompen, pero al doblarse, el sauce puede dejar caer su carga y volver a levantarse. Así que wu-wei es una recomendación para ser suave y dócil, como el favorito de Lao-Tze, el agua. Porque el agua es la cosa más suave y dócil que puede vencer lo duro y fuerte. Un corolario aparente de esto es que una acción muy ligera puede ser suficiente para tener resultados extraordinarios, si se hace en el momento adecuado. Esto es «contemplar lo difícil con lo fácil, trabajar en lo grande con lo pequeño».

No sabemos si el presidente del Gobierno es conocedor del taoísmo o de las enseñanzas que Lao-Tse daba a sus gobernantes. Sin embargo, el término wei-wu-wei puede sernos útil para entender el anuncio de tomarse unos días para «parar y reflexionar» ante «la estrategia de acoso y derribo» de la derecha y extremaderecha. Cierto es que todavía es pronto para saber si su decisión de dejar de actuar políticamente responde a su falta de deseo de participar en la lucha política o, por el contrario, es una estrategia para ganar un mayor control sobre esta. Lo que si sabemos es que una de las enseñanzas claves del taoísmo es que, en ocasiones, saber no actuar puede tener efectos positivos en el orden social y que una acción aparentemente débil, hecha en el momento adecuado, puede ser suficiente para tener resultados extraordinarios. Ahora bien, que la doctrina taoista pueda ser útiles para nuestros gobernantes, todavía está por ver. Y más aún en una época en la que la norma del foro político es responder a los ataques del adversario con igual o mayor intensidad que la recibida. Pero nadie mejor que el presidente del Gobierno para ejemplificar que en una situación donde la norma es actuar con violencia, lo mejor para recuperar el orden es no actuar. Y en esto el wei-wu-wei nos puede ofrecer el camino.