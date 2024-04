L’ampliació del Port i dels aeroports és insostenible!

Com que diuen que el món s’acaba, les organitzacions empresarials exigeixen que hauria de ser amb una orgia constructora. Volen imposar-ho tot sense importar-los les seqüeles socials, econòmiques i ambientals. Gràcies al servilisme dels partits sistèmics, pretenen tirar endavant projectes tan agressius com els de l’ampliació del port, de l’aeroport de València i del d’Alacant-Elx. I per arrodonir-ho, el Banc d’Espanya acaba de pidolar l’edificació de 600.000 pisos per a l’any 2025 –quan ja n’hi ha 4 milions de buits!

Com diu la dita: qui té el cul llogat, no caga quan vol! Uns partits, com el PP i Vox peguen la cabotada de manera decidida i d’altres com el PSOE, tant si són al governen com a l’oposició, addueixen sempre les mateixes miserables ‘raons d’estat’ –com si això fos una patent de cors per a escapolir-se de qualsevol responsabilitat.

Per la seua banda, el soci minoritari del govern espanyol, marejat com un allioli, declara que està en contra d’atrocitats com l’ampliació del port de València, però no s’alça de la taula del Consell de Ministres (19-12-2023) quan s’hi aprova un pressupost de 656 M€ per a la seua construcció, tot i tractar-se d’una obra totalment innecessària, balafiadora i contraproduent. Una patètica decepció!

Fa pocs dies, AENA (gestionada pel PSOE) ha proclamat que s’ampliaran els aeroports de Manises i d’Alacant-Elx. La notícia ha fet botar espurnes en pobles pròxims a les pistes d’aterratge, que han posat el crit al cel. A encomiar l’insòlit cas de l’Ajuntament de Xirivella (amb alcalde del PP) que, a instàncies d’una iniciativa veïnal, ha fet un Fuenteovejuna a partir de la presentació d’una moció que ha unit tots els colors polítics del consistori.

Així mateix, els Ajuntaments de Manises i de Quart han pres la drecera de Xirivella i ambdues batllies –regides pel PSOE–, s’han oposat categòricament al propòsit d’AENA. Saben ben bé que això és ploure sobre mullat (i a més... pagar el beure) en una comarca massa castigada per la pol·lució ambiental i acústica. Que suposaria una ampliació de l’embat contra la salut i el benestar de la població, per l’increment del 65% del trànsit aeri. I seguir bevent oli per obra i gràcia dels dirigents del seu mateix partit a Madrid. Una vexatòria paradoxa!

És inhumà que desenes de milers de persones hagen de patir situacions tan angoixants, dia sí i l’altre també. Resulta inadmissible haver de tancar portes i finestres, amb pany i forrellat, per tractar de reduir una perillosa i estressant visita aèria incessant, que a penes dóna un respir de tres o quatre hores en tota una nit. Una atronadora gota malaia, un insalubre calvari que converteix els habitatges en espais inhòspits.

La dosi de soroll que pertorba Manises, Quart, Xirivella, Aldaia o el Barri del Crist augmentarà en cas de consentir un nou atac com el que planteja la patronal i els gestors de la cosa pública. Amb un increment dels efectes adversos: trastorns del son, cardiovasculars, pèrdua d’audició, afectació sobre el rendiment escolar, malalties mentals... Un atemptat en tota regla, nodrit impunement. Haurem de fer tots els impossibles per tal d’evitar-ho!