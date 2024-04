Rodalies: Spain is diferent

Les accions d’estalvi energètic i d’afavorir les energies renovables del govern de coalició han produït efectes positius en aspectes mediambientals i econòmics. En canvi la política del transport de passatgers de rodalies i de mitja distància no van en el mateix sentit. Un desequilibri estructural que començà quan Aznar decidí que l’AVE uniria Madrid amb totes les capitals de província. Una motivació ideològica i jeràrquica. La política emocional de: “jo també vull, no soc menys” ha alimentat l’extensió.

Aquesta preferència se transforma en un desequilibri pressupostari que ha influït en el funcionament tan deficitari dels serveis de rodalies, mitja distància, com també en altres àrees de la política de transport. Incompliments d’horaris (sovint retards de mitja hora, una hora o més), freqüents supressions de trens, vagons plens de gom a gom (en horaris punta i fora) són continus. Les obres que s’estan fent a la xarxa inevitablement empitjoren el servei, com també les catenàries en malt estat, la falta de conductors, les vies úniques i antigues…

Els horaris són sovint virtuals, no es corresponen en la realitat, per tant les persones que han de ser puntuals per necessitat (treballadors, empresaris, estudiants…), es veuen obligades a utilitzar vehicles privats i, altres, a agafar trens anteriors. Les vides dels usuaris són un historial d’irritacions -personals i familiars-, ansietat, pèrdues irreversibles, nervis… “Disculpen la molèstia” és l’expeditiva resposta de la megafonia de Renfe a un enorme cost social. El fort descens d'usuaris que mostren les estadístiques, amb l'augment de l'ús del vehicle privat com a alternativa necessària, mostra el deteriorament del servei, i, alhora, un augment de les emissions contaminants. Des que es viatja debades ha empitjorat el servei, van més plens, ja que no han augmentat els serveis. Hi havia lògica econòmica quan el petroli i les altres energies s’encariren molt a causa de la invasió d’Ucraïna. La reducció de preus va ser la resposta sensata establerta de la UE. Quan el petroli tornà a la normalitat esdevingué una decisió econòmicament i socialment dolenta. Resulta inimaginable recordar un principi evidentíssim que tot el món coneix: quan no se paga pels béns es produeix un malbaratament de recursos sempre limitats. Quan s’hi aplica a tothom no és equitat. Abans de la pandèmia hi havia mesures equitatives que han desaparegut com els bonos de viatges, abonaments mensuals… Les instal·lacions i els serveis ferroviaris per a funcionar i millorar necessiten fondos i, per tant, cal que -parcialment o totalment- el cost d’estos recursos es reflectisca en el preu.

Un altre efecte negatiu a considerar: viatjar gratis indueix una afluència molt ociosa a les grans ciutats inexistent abans. Resulta com una subvenció a les grans ciutats que perjudica la vida social i econòmica de les ciutats veïnes.

La Fundació d’Estudis d’Economia aplicada (FEDEA) va publicar el març passat que la xarxa d'alta velocitat no cobrix el seu cost, la baixa densitat poblacional subjacent a la majoria trajectes és la causa, resultat de l’absència d’estudis previs de racionalitat econòmica. El tren, a causa de l’AVE, ha absorbit el cinquanta per cent del pressupost de transports de molts anys.

A mi -com a tots- m’agrada viatjar en alta velocitat per la rapidesa, comoditat i preu, però com a economista sé que açò és producte d’una considerable subvenció que en la resta d’àrees del transport, comporta molts costos socials.