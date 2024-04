La reina durante el besamanos en Países Bajos. / CASA DE S.M. EL REY

Letizia Ortiz ha sido estos días noticia por una afección en un pie que la llevó a tener que estar sentada en uno de sus actos con motivo del viaje a Dinamarca. La dolencia en cuestión (conocida como el Neuroma de Mortón) es una lesión en un nervio que se encuentra entre los dedos de los pies y que está directamente relacionada con el uso de tacón en las mujeres, un tipo de calzado muy utilizado por la reina de España. Pese al intenso dolor que produce esta afección (cuya solución no es fácil ni rápida) en 24 horas, Letizia Ortiz volvió a calzarse unos zapatos de tacón (aunque más discretos, especificaron las crónicas) para asistir a otro acto. Así que, o bien sufrió una recuperación milagrosa, o bien en el cálculo coste/beneficio debió pensar que era más gratificante lucir bien que tratar de aliviar este problema a corto y, sobre todo, a largo plazo.

No deja de ser una pena que, ante tal tesitura, Letizia no aprovechara para decir basta ya de tacones y pasarse al zapato cómodo. Claro que la cosa no es tan sencilla. La idea sobre la dificultad de bajarse del tacón es una buena metáfora de cómo las mujeres están atrapadas en esa cultura patriarcal que, lo mismo se esfuerza en ocultarlas (cuando de logros sociales se trata) que en visibilizarlas cuando lo que hay que mostrar es meramente imagen. A la metáfora del tacón recurrió Greta Gerwing en la película Barbie, un filme que pretende (otra cosa es que lo consiga) desmontar estereotipos de género y airear las tiranías que lleva implícito el hecho de ser mujer. El tacón, lógicamente, es una, pero la lista es larga y tiene que ver con un sinfín de exigencias estéticas cada vez, por cierto, más sofisticadas e invasivas. En la escena de la Barbie en proceso de empoderamiento, uno de los primeros lastres que trata de soltar son los tacones. Vemos cómo se los quita, aunque sigue andando de puntillas durante un rato porque no sabe hacerlo de otra manera, sus pies están diseñados para ello. Vamos, como lo que les ocurre a quienes, en la famosa alegoría de la Caverna de Platón, salen de las sombras y tienen que acostumbrarse a la luz del sol para poder contemplar la verdad.

En principio, tampoco haría falta recurrir a la filosofía, bastaría con el sentido común, para darse cuenta de las absurdas que son ciertas cadenas. Pero, claro, el problema, además de complejo, debe salir del caso particular. Cada una con su cuerpo, se podría argumentar si no fuera porque la suma de los comportamientos individuales tienen impacto y por superficiales que puedan parecer, contribuyen a amarrar el sistema genero/sexo en el que descansa la desigualdad entre mujeres y hombres.

Esta influencia se explica muy bien en un interesante documental sobre la moda rápida que estos días puede verse en la plataforma HBO. Está centrada en un marca de ropa (Brandy Melville) que hizo y hace furor entre las quinceañeras. Una marca que sólo fabrica tallas únicas y pequeñas y que estuvo envuelta en escándalos por denuncias de racismo y acoso sexual. El documental explica cómo las adolescentes son utilizadas como reclamo para la marca, pero, además, muestra una escalofriante realidad sobre las consecuencias del fenómeno de la moda rápida, en la que, por cierto, la mayoría de las consumidoras son mujeres. Cómo es ropa de quita y pon (máximo seis o siete puestas), la ropa que ya nadie quiere es trasladada a Ghana (África) mediante convenios perversos que obligan a este país a quedarse con toneladas de ropa imposibles de reciclar. Estos residuos textiles están generando un gran deterioro medioambiental (las imágenes de las playas con montañas de ropa impresionan), pero, también, un impacto directo en las mujeres, encargadas, una vez los fardos de ropa llegan a los mercados, de trasladarlos de un lugar a otro encima de la cabeza. La mayoría de ellas sufren graves dolencias físicas por cargar con un peso que no debería corresponderles. Mujeres, al fin, también atrapadas en este sistema de opresión masculina. Con una diferencia, ellas no pueden dejar el fardo, mientras que otras sí podrían bajarse del tacón.