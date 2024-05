Bous al carrer: la fiebre del maltrato animal

Leo que el municipio de Nàquera ha acogido la “segunda trobada de Bous al Carrer”. El evento se ha calificado como “fiesta”, pero en realidad se trata de una “fiebre”, es decir una ardorosa agitación producida por una causa manifiestamente amoral. Además de la habitual “vesprada de vaques i bous”, se programó un “taller d’emboladors” (¿cómo torturar mejor?), y alguna actividad infantil, que desde luego no estaba objetivamente orientada a fomentar el amor, el cuidad y el respeto por los animales entre los más pequeños.

Los que seguimos confiando en la humanidad, queremos creer que ha existido un progreso moral en la historia humana, con periodos de dramático retroceso ligados fundamentalmente a las guerras y a los regímenes totalitarios. Este progreso se puede vincular a la ampliación del radio de acción de la moral, de la ética, a lo largo del tiempo. El alcance de la consideración moral se ha ido expandiendo desde unos inicios en los que únicamente se incluía a los miembros varones de la polis griega, hasta, con el paso de los siglos, incorporar a los esclavos, los extranjeros, a todas las razas, las mujeres, para, finalmente, abarcar a todos los miembros de la especie humana. Todos los seres humanos tienen dignidad.

Más recientemente, con las nuevas aportaciones de la ética medioambiental, la consideración moral se ha ampliado a los seres sintientes (capaces de experimentar sensaciones como dolor, placer, …), a los animales en general y a todos los seres vivos, adjudicándoles un valor o unos derechos o un deber humano de protegerlos y cuidarlos. Pero, al igual que en muchas sociedades donde todavía no se respetan los derechos humanos, la igualdad de las mujeres o los derechos sexuales, en sectores significativos de nuestra sociedad no se respeta el valor, los derechos o la protección de los animales y, es más, algunos quieren hacer del maltrato animal una seña de identidad valenciana.

Creo que cualquier argumento en favor del maltrato animal, presente en todas las modalidades de los denominados “espectáculos taurinos” como las corridas de toros, els bous al carrer, el bou embolat, etc., es pura falacia irracional e inmoral. Naturalmente se trata de una manifestación “cultural”, en el sentido de que es una actividad creada y realizada por el hombre, no es natural, no es fenómeno meteorológico, y por lo tanto es cultural, al igual que lo es la esclavitud, la xenofobia o el machismo. Pero nada tiene que ver con la cultura como expresión de la sensibilidad y la creatividad humana, como la pintura, la música o la literatura. Naturalmente que hay bellos cuadros de Picasso con toros, pero lo valioso son las imágenes, no la corrida de toros. Lo mismo que en el cuadro “Las señoritas de Aviñón”, del propio Picasso, lo relevante culturalmente es la pintura en sí, no lo que ocurre en el interior de un burdel, que degrada a las mujeres.

Pero quizás lo más lamentable de todo es que el sector taurino está enardecido por el apoyo activo de algunas instituciones que, en contra de su función primordial de promover el bien común, amparan y financian la tortura y el maltrato animal, y desparraman sobre la sociedad valenciana una capa de pútrido hedor de estercolero moral que nos avergüenza como seres racionales. Esto no es parte de nuestra cultura, es el mero afloramiento de instintos primarios sin pulir. Necesitamos auténticas fiestas, no “fiebres” del maltrato animal.