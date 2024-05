Cal valentia davant de la mentira

Hui, en el dia internacional de la llibertat de premsa, des de la Unió de periodistes atorguem el 43 premi a la llibertat d’expressió on reconeixem als professionals del Sindicat de Periodistes Palestí i al company Carlos Sosa. Més de 150 treballadors dels mitjans de comunicació han perdut ja la vida en el conflicte, o millor dit, en el genocidi de Gaza. Els periodistes han passat a ser objectiu de guerra allà on els genocides no volen que s’informe dels seus crims contra la humanitat. Tot sembla relatiu, trivial, intranscendent, quan estem parlant de més de 50.000 morts, molts d’ells infants, davant de la passivitat mundial. També premiem Carlos Sosa, periodista canari que està patint un cas de lawfare de manual, simplement per contar els crims d’un jutge corrupte, condemnat per uns fets que intenta evitar judicialment que es publiquen. Ells són exemple de dignitat professional, de companys que continuen lluitant per contar la veritat tot i les adversitats. Per desgràcia, hui en dia, això és l’excepció i estem cada volta pitjor pel que fa a la llibertat de premsa, no només a països en conflicte, també a casa nostra.

Per això, hui toca fer algunes reflexions al respecte. Els professionals de l’odi que apareixen des de fa anys agitant les xarxes i opinant en molts mitjans de comunicació. Eixos autodenominats adalils de la premsa lliure i del contrapoder... no estan exercint la llibertat d’expressió, tot el contrari. Estan imposant la mentira, enfrontat a la població, manipulant vilment els fets i les dades amb el mateix objectiu que aquells que els patrocinen: poder i diners. Perquè el que de segur no fan és informar, tot el contrari, busquen tergiversar per servir els interessos de lobbies i dels partits polítics que els subvencionen per generar odi, confrontació i antiperiodisme. No hem de caure en el seu parany ni donar-los veu, representativitat ni acceptar que la llibertat d’expressió es basa a poder mentir lliurement. Cal eliminar la mentira deliberada del debat públic i deixar sense veu als terraplanistes de la informació.

Segon punt, i tal volta el més important. Per a poder exercir la llibertat d’expressió, calen diners. Diners que ens permeten treballar amb temps per a investigar, que donen estabilitat als professionals llargament precaritzats i que garantisquen la pervivència de mitjans de proximitat. Diners per als mitjans públics com a garants de la neutralitat, i també perquè els privats puguen continuar informant i investigant per revertir una situació agreujada diàriament: cada volta som menys periodistes a les redaccions i amb més càrrega de treball. Per tant, cal exigir mitjans econòmics i un marc legal sense una llei mordassa que dificulta encara més el nostre compromís amb la llibertat d’expressió. Quan la informació es valora en relació amb un compte de resultats, caiem en la trampa dels likes, els clics, la falta de rigor i prescindir de talent i l’experiència a canvi de maquillatge fiscal.

I per acabar una crida davant d’un fet cada volta més estés, per culpa de la precarietat i la banalització de la informació apareix massa voltes l’autocensura. No cal censurar cap informació, no cal cap directiva, ni cap ordre directa perquè una informació deixe de publicar-se. Basta amb l’autocensura autoimposada per por a un procés judicial, a una persecució, a un assenyalament públic o a un comiat. Vivim en una època de por on la valentia de Wael Al-Dahdouh, periodista d’Al Jazeera que ho ha perdut tot, es convertix en l’excepció; i ací, en Espanya deriva en casos de persecució com el que ha patit Carlos Sosa, periodista premiat hui, com Wael fa unes setmanes, per la Unió de Periodistes. Els poders polítics controlen molts mitjans a través de les subvencions, ja que la majoria depenen d’elles. Els poders econòmics són accionistes dels mitjans per a controlar que les informacions que es publiquen estiguen alineades amb els seus interessos. I amb la llei mordassa i els casos de lawfare com els que ha patit Carlos i altres companys, activistes i polítics al nostre país, és molt habitual que l’autocensura s’escampe com un virus infecciós, causant una pandèmia de descrèdit en la premsa mundial. Si a això li sumem les notícies falses, el pescaclics, l’ús indiscriminat de les ferramentes d’intel·ligència artificial, la falta de recursos dels professionals, l’eliminació constant de personal de les redaccions i els atacs canallescs a qualsevol periodista valent. Ens queda un panorama apocalíptic per al bon periodisme. Tant de bo li puguem fer front i celebrar prompte que la llibertat de premsa recupera la seua malparada salut.