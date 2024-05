Novaterra: alternativa al mur

En un crònica publicada per Levante-EMV, s’informava de la presentació d’un llibre: Viaje a la dignidad, un recull de les col·laboracions aparegudes en este periòdic al voltant de la Fundació Nva Terra. Acte en el què, per cert, va tindre un paper destacat la subdirectora d’este periòdic Isabel Olmos. Per un cúmul de casualitats que no cal especificar ara, em vaig trobar en la Sala Sorolla de l’Ateneu aquell dijous per la vesprada i crec oportú aportar alguna cosa més sobre el que va significar aquella presentació.

Mai en la història ha hagut temps fàcils; els d’ara tampoc. Canvi climàtic, desigualtat creixent i fenòmens migratoris són alguns dels trets característiques de les societats actuals. El professor Joan Romero en va traçar un panorama sobre el canvi de model social i econòmic ocorregut en les darreres dècades: el pas cap a un context mundial caracteritzat per un augment constant de les desigualtats.

El professor Romero sabia molt bé el que es deia. El número de víctimes mortals en els intents de creuar el Mur de Berlín diferix segons les fonts, però almenys van ser 140 les persones que perderen la vida. A molts dels qui vivíem en aquella època ens espantava aquell horror i els anys no ens ha fet canviar d’idea. Ara bé, Anne Case i Angus Deaton (Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo) constaten que les morts per desesperació (suïcidis, alcoholisme, addicions, precarització del treball i desmantellament de les institucions públiques i comunitàries que podrien sostindre les persones desesperades), han passat en els Estats Units d’Amèrica d’una taxa del 30 per cada 100.000 habitants en 1990 a 92 per cada 100.000 en 2017; és a dir, més que triplicat. En este darrer any van ser 158.000 les persones que van morir per esta causa. Dit d’una altra manera: només als Estats Units d’Amèrica moren en un any mil vegades més persones que les ocorregudes en els intents de botar el mur durant tota la seua història. Moltes víctimes, massa gent morint en els intents de superar el mur que, finalment, els ha resultat impossible de botar.

Este és el panorama, sí, però ¿inamovible? ¿Estem condemnats a assistir impassibles al triomf de la cosificació, del determinisme econòmic? ¿És que no hi ha cap altra eixida que la paciència i l’amarga resignació? Per a mi la resposta és un no rotund. No perquè siga un optimista innocent, sinó perquè hi ha mostres més que suficients que indiquen que hi ha noves formes de resposta social i que, a més, són viables. Les protestes, que a tot el món s’han seguit contra l’agressió mediambiental, han trobat com a resposta la sensibilitat legislativa tendent a frenar l’emissió de gasos contaminants. La pressió constant per afavorir col·lectius humans històricament perseguits ha tingut com a conseqüència la proliferació de lleis contra la discriminació. Són només dos exemples del que pot aconseguir, i ha aconseguit, en termes generals, la societat civil. D’ací la importància simbòlica d’este grup de gent aplegat el 25 d’abril al voltant de l’experiència de més de tres dècades de Nova Terra. És un exemple més, entre tantíssims altres, d’implicació en la faena de fer avançar la societat cap a horitzons de major solidaritat. És esta gent compromesa qui, amb les seues iniciatives i la seua faena aporta alternatives concretes a la precarietat del treball, a la desigualtat creixent i el populisme, a la crisi de la vivenda. És esta gent compromesa la que aposta pel treball decent, pel voluntariat, o el cooperativisme, entre moltes més formes de construcció d’alternatives reals tendents a una economia al servici de la vida. Falta molt, moltíssim més encara, per suposat per apaivagar les injustícies estructurals; però el fet és que este mur, el de les injustícies, també pot enderrocar-se.

Pense en tot açò quan ell soroll al voltant de la decisió de Pedro Sánchez s’esmortix, però ja m’arriba, des de l’altre extrem de l’oceà, no la remor de les onades, sinó la del mandatari de la motoserra, qui ha aconseguit que la cambra de diputats argentina li cedisca poders legislatius, l’habilite per avançar en les privatitzacions, flexibilitzar les lleis laborals i, inclús, atorgar 30 anys de beneficis impositius a les grans empreses. No ens enganyem pensant que Argentina està molt lluny i que l’experiència de Javier Milei és inviable en estes terres. Redunde: o avancem en les línies de solidaritat i alternatives econòmiques com ara les proposades per Nova Terra o ens alcen el mur.