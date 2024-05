Figuración del Parque de Desembocadura

El nou llit del Túria, anomenat Pla Sud, va ser una obra que vam pagar els valencians amb impostos especials, com per exemple els segells, i poca o cap ajuda estatal. Va suposar el desviament del riu, que passava per dins de la ciutat ocasionant diverses inundacions entre la que destaca la gran riuada de l’any 1957. Moltes altres ciutats han realitzat obres similars en els llits fluvials dels seus rius per a previndre avingudes com es va fer en València.

La notícia, apareguda fa pocs dies de què la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha licitat la redacció de la Renaturalització del Nou Llit del Túria és una magnífica notícia per al sud de València i per a totes les poblacions de l’Horta Sud i és un pas endavant per anar fent al voltant de la ciutat un gran anell verd que permetrà en un futur unir el Parc natural del riu Túria amb el Parc de l’Albufera i, si es realitzen els projectes previstos, connectar-los amb el Parc de Capçalera i el riu Túria vell ja convertit en un jardí.

L’obra del Pla Sud, imprescindible per a evitar futures inundacions, va suposar una fragmentació traumàtica de l’horta sud de la ciutat i va introduir un mur de separació entre molts pobles de València i de l’Horta Sud amb la nostra ciutat. Amb el pas dels anys hem vist en moltes ciutats com aquestes obres amb el domini absolut de la pedra i el ciment, han anat naturalitzant-se de moltes formes: Són els casos del riu Manzanares en Madrid, del riu Besós en Barcelona, del Segre en Lleida o dels canvis introduïts en el riu canalitzat com en Los Angeles en EEUU. Fins i tot hem vist elements de renaturalització prop de nosaltres en el tram final del barranc del Carraixet en la zona d’Alboraia.

Ja en 2018 des del govern de Compromís de l’Ajuntament de València vam plantejar donar-li al nou llit altres usos mediambientals, com s’ha fet amb la renaturalització d’altres rius mantenint sempre la seua funció principal d’evitar riuades. Al principi la idea es va rebre amb escepticisme en moltes instàncies –inclosa la de l’actual alcaldessa de València, María José Catalá- i calgué tocar a moltes portes en València, en l’Àrea Metropolitana, en la Generalitat i en alguns ministeris de Madrid per tal que un projecte tan complex començara a agafar visos de realitat. Un primer pas va ser la inclusió del Nou Llit en el PORN del Parc Natural del Túria, incloent els terrenys fins al Parc de Capçalera. En una fase següent aconseguírem, a més de tenir una aportació específica d’aigua per a l’Albufera, disposar d’un cabal ecològic per al Nou Llit del Túria, per primera volta en la història. El tercer pas significatiu s’ha donat amb la licitació del projecte de renaturalització del nou llit. Estic convençut de què este riu re-naturalitzat no serà només una excel·lent connexió entre la mar i el riu sinó que a més serà utilitzat per a les persones com a zona d’esbarjo i expansió com en altres ciutats espanyoles. Són més de 1.500 hectàrees de sòl per a previndre inundacions, element imprescindible sempre, però que la major part dels dies no tenen cap altra funció que la d’esperar una possible riuada, així que és factible que puga ser utilitzada per a altres usos recreatius.

Sense dubte València amb este projecte pot fer gala i lluir la seua voluntat de Capital Verda Europea. El seu nomenament va ser precisament fruit de projectes i realitats fetes en aquesta direcció. Ens agradaria veure a la senyora alcaldessa treballar també per avançar cap a una ciutat cada vegada més sostenible i saludable. Però fins ara no ha sigut així. Per desgràcia sí l’hem vista sempre anar en la direcció contrària: Ampliant el Port a pesar de la situació judicial d’este projecte, fent colla per veure si aconsegueix ampliar l’aeroport de Manises, modificant la mobilitat en sentit contrari a qualsevol mesura de sostenibilitat o utilitzant la mateixa capitalitat verda com a mesura de propaganda per a massificar encara més el turisme.

Malgrat que València estiga sent conduïda per la senda de la insostenibilitat, hui tenim un motiu d’alegria: El Nou Llit del Túria serà renaturalitzat i açò sempre és una bona notícia malgrat que el seu executor siga un organisme que depén del govern estatal i no té res a veure amb els governs municipal ni autonòmic. Potser per açò es fa. Sempre hi havia el risc de què algun il·luminat es plantejara ficar-hi una plaça de bous ambulant.