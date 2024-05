Sólo escribir el título, ¿tres Españas?, da pavor a quien desentalinga por amor al oficio, pero ello no obsta para abordar hoy, e quizá en sucesivos textos, esta cuestión de calado histórico y político, sobre todo para dar la espalda a ese relato que nos andan vendiendo, ¿vaya usted a saber por qué?, de la polarización y el regreso de las dos Españas míticas que significaron los bandos de nuestra última guerra nada civil en lo que los extranjeros llaman España, Hispania o Iberia, desde hace milenios.

Por aquello de ir por partes -como Jack el Destripador-, vaya por delante que un servidor no cree en lo de las dos Españas, que queda tan mono en los discursos de blablablá, como para querer añadirle un tercerón, blanco mezclado con mulato o rojo con azul en nuestro caso, cuya combinación nos lleva al violeta, que supondría una complicación tricolor añadida; lo cual no significa que pueda existir el concepto tercera España en nuestro devenir histórico contemporáneo.

Tampoco debemos caer en la tentación del ombliguismo, cuando un informe sobre el pasado año nos alerta del deterioro de la democracia global, pues la universidad de Goteburgo advierte que el 72% (frente al 46% de 2012) de la población mundial y casi la mitad del PIB está sometida a regímenes autocráticos o dictaduras autoritarias. El régimen más común sigue siendo las democracias electorales de 58 países (100 en 2016), pero sólo afectan al 16% de los pueblos del planeta, entre los que España ocupa el puesto dieciséis.

Carecemos de espacio para contar históricamente una cuestión como «la tercera», sobre todo porque las batallas culturales por falsificar nuestra Historia reciente vienen de lejos, y en el mismo año de 1998 encontramos al historiador Paul Preston (Las tres Españas del 36) o al escritor César Vidal (La tercera España) retomando un clásico pendiente aún de una gran investigación. Ese debate científico abierto no impide que algunos podamos ver otra España posible no como tercera en discordia, sino como superación de bloques que nos hielan el machadiano corazón.

A comienzos de marzo el presidente del PP, Núñez Feijóo, dijo en una entrevista que la política actual es «la peor de los últimos 45 años» y repreguntado sobre si incluía a su partido contestó que «sin exclusiones»; poco puede añadir este modesto escribidor. Las elecciones generales últimas dejaron diez millones de votos a la abstención y muchos, sobre todo centristas, acudieron a la urna con pinza en la nariz. En 2024 han surgido tres partidos: Nexo, La Tercera España e Izquierda Española, en la horquilla que va del centro liberal a la socialdemocracia no nacionalista.

Por nuestra parte, no creemos que una tercera España que ilusione entre el desconcierto local y mundial surja de las posturas equidistantes entre dos bandos y crear una vía central que tantas veces se ha intentado, pasando del éxito a la desaparición en poco tiempo (UCD, CDS, UPyD, Cs); la solución es la superación de la política guerra-civilista, que no de la pluralidad política y cultural, pues está en mayor peligro la unión de la sociedad que la unidad territorial. Nos preocupan más las elecciones en la UE que las autonómicas catalanas, y más aún el golpe diferido de PP-Vox a la portuguesa contra el presidente Pedro Sánchez.

Para una tercera España se hace indispensable que Europa no sufra un retroceso hacia la ultraderecha que componen los partidos supremacistas y los conservadores que están mirando a ese lado del tablero, que además no oculta su antieuropeísmo. Y votar al parlamento de la UE a un PP que es un partido «jabalí», en palabras del senador del PSC y catedrático de Filosofía Manuel Cruz, es un error para la futura España tercera que ansiamos y para la gran Europa internacionalista que debemos construir frente al totalitarismo. No queremos tres Españas ni crear fronteras en la Península: mejor una mejor. Continuará.