Escenarios de riesgo sísmico bajo la perspectiva de género

España es un país con una sismicidad moderada. La sismicidad representa la actividad sísmica de un lugar, es decir los terremotos que ha sufrido una zona a lo largo de la historia. Las áreas de mayor peligrosidad sísmica son el área de los Pirineos y el sureste de la península (Alicante, Murcia, Almería, y Granada). La peligrosidad sísmica de un área se define como la probabilidad de que en dicho lugar se produzca un terremoto de cierta intensidad en un determinado periodo de tiempo llamado periodo de retorno. La peligrosidad sísmica depende exclusivamente de la localización geográfica por lo que se representa por medio de mapas. En la web del Instituto Geográfico Nacional (IGN) es posible consultar los mapas de sismicidad y peligrosidad sísmica de la Península y las islas Canarias.

Los avances en el diseño sismo-resistente de las estructuras solo se aplican a los nuevos edificios, y en contadas ocasiones, a la rehabilitación de estructuras existentes. Sin embargo, el número total de estructuras construidas es muchísimo mayor que el número de nuevos edificios, siendo imprescindible estudiar el comportamiento de la edificación existente ante un posible sismo. Al centrar el estudio en un lugar concreto (provincia, ciudad, barrio…) estamos hablando de la Vulnerabilidad sísmica de los edificios de dicho lugar, es decir, del posible daño que sufriría el conjunto de edificios de esa zona si se produjera un terremoto de cierta intensidad. En este caso, la vulnerabilidad sísmica sólo depende de las características constructivas de los edificios.

Finalmente, hablamos de riesgo sísmico de un lugar cuando consideramos globalmente la peligrosidad sísmica, la vulnerabilidad de sus edificios, y la existencia de habitantes y bienes que pueden resultar afectados. El estudio de los distintos escenarios de riesgo sísmico tiene como objetivo predecir los daños esperados en los edificios en el caso de que ocurra un determinado terremoto, calculando las posibles pérdidas económicas (reparación o sustitución de edificios) y evaluando las pérdidas humanas previsibles (heridos, fallecidos y personas sin hogar) para diseñar un plan de actuación. Dicho plan debe garantizar el acceso a las zonas previsiblemente más castigadas, diseñar las vías de evacuación, prever el alojamiento temporal de las personas cuyas viviendas probablemente quedarán afectadas, etc.

Según el informe Género y desastres del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es imprescindible introducir la perspectiva de género en los planes de actuación frente a los riesgos naturales, pues las mujeres, los niños y las niñas son 14 veces más propensos que los hombres a morir durante un desastre. Además, según la ONU, después de un terremoto, la situación de las mujeres y de las niñas supervivientes es motivo de especial preocupación, al ser más propensas a convertirse en víctimas de violencia y discriminación tras una emergencia humanitaria.

Es por tanto crucial asegurar la participación de las mujeres en la planificación de los planes de emergencia, en la toma de decisiones y en las políticas relativas a la reducción del riesgo ante los desastres naturales.

Por tanto, la investigación enfocada en el riesgo sísmico se alinea, no sólo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 11: Ciudades y comunidades seguras, resilientes y sostenibles, sino también con el ODS 5: Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas.

Finalmente, si ponemos el foco en este campo de investigación, y siendo extremadamente concisa, podemos decir que los primeros métodos de evaluación de la vulnerabilidad sísmica de la edificación residencial fueron propuestos principalmente por investigadores: Método del índice de vulnerabilidad o método italiano (Duilio Benedetti y Vincenzo Petrini, 1984). El método Risk-UE (Zoran Milutinovic y Pierre Mouroux, 2003) los métodos Sviva y Savvas de Javier Ortega (2019) y alguna investigadora, método FaMIVE de Dina D’ayala y Elena Speranza (2003).

A fecha de hoy, si nos fijamos en los expertos que aparecen en prensa, radio y TV tras un terremoto, diríase que el tema del riesgo sísmico es cosa de hombres. Sin embargo, en la actualidad hay toda una red de investigadoras que, ocultas bajo la inicial de su nombre, son responsables de numerosos estudios de riesgo sísmico en territorio nacional.

Como no puedo nombrarlas a todas, sirva esta breve lista para visibilizarlas y reconocer su labor: Nieves Lantada (Universitat Politècnica de Catalunya), Janira Irizarry (Institut Geològic de Catalunya), Mercedes Feriche (Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención Desastres Sísmicos Granada), María Lourdes Gutiérrez (Universidad de Granada), Belén Benito Oterino (directora Grupo de investigación Ingeniería Sísmica Universidad Politécnica de Madrid), Sandra Martínez-Cuevas (Universidad Politécnica de Madrid), Sofía González (Protección Civil de la Delegación del Gobierno de Murcia), Luisa Basset-Salom (Universitat Politécnica de València), Begoña Serrano (Universitat Politécnica de València), Tatiana Goded Millán (Institute of Geological and Nuclear Sciences, New Zealand). Gracias a todas por hacer nuestras ciudades más seguras.