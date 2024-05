Y creíamos que la palabra "Zorra" era un problema para Eurovisión

Nebulossa. / RTVE

La noche de Eurovisión siempre ha sido la gran noche de la música. Es la noche en la que los 26 países participantes muestran al mundo sus canciones y sus puestas en escena. Es la noche en la que decenas de amigos se reúnen para escoger a su favorito. Es la noche en la que Twitter se llena de memes. Es la noche de las alegrías del país ganador. Y también de las decepciones del resto. Sin embargo, esta noche no es una noche de esas. Esta noche es una noche de polémicas debido a la participación de Israel, una noche en la que puede pasar cualquier cosa.

Debo reconocer que nunca he sido una "eurofan". Era de esas que si podía, veía a España actuar. Y si no estaba en casa, tampoco se terminaba el mundo. Para ser sincera la única vez que vibré de emoción fue en 2022 con la actuación de Chanel. Salté de alegría cada una de las ocho veces que anunciaron "twelve points for Spain". Y, por supuesto, me enfadé con aquellos países que no habían sabido valorar nuestra actuación. Fue un tercer puesto más que discutible, pero, sin duda, fue un 'chanelazo' en toda regla. Para mí, ella fue ganadora.

Con Blanca Paloma volví a recuperar la ilusión. Aunque no creía que fuese una canción ganadora, la "terreta" siempre tira, pero este año todo había sido distinto. Cuando Nebulossa se proclamó ganadora del Benidorm Fest, yo aún no había escuchado "Zorra". Decidí darle una oportunidad tras todo el revuelo generado a causa de la letra. Las críticas no tardaron en llegar. La clase política tampoco dudó en mostrar sus reacciones. Incluso el presidente Pedro Sánchez decidió pronunciarse. "A la fachosfera le hubiera gustado más el 'Cara al sol'. Pero a mí me gusta más este tipo de canciones", reconocía. Sin embargo, la ministra Carmen Calvo lamentaba que esta es la última palabra que oye una mujer antes de ser agredida.

En redes sociales, el debate también estaba presente. Por ejemplo, la activista feminista y exportavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, señalaba en X (antiguo Twitter) que esta canción "no es cultura, es el ensalzamiento del machismo más zafio. Veréis a vuestras hijas reivindicándose 'zorras'".

La canción también comportó alguna que otra dimisión como la de la delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE, Montserrat Boix, a través de un mensaje, en el que pedía perdón "a las víctimas de violencia de género. "Zorra" ni es empoderamiento para las mujeres, ni feminismo". Había opiniones para todos los gustos.

En algún momento, incluso, se llegó a plantear que el dúo valenciano tuviese que cambiar la letra. Por suerte, no fue así. España, y el resto de Europa, quieren a "Zorra". Sólo hay que ver en los ensayos como el público corea "soy más zorra todavía". Sin duda, esta noche volverán a hacerlo con más fuerza todavía. Probablemente no sepan qué significa esta frase ni el mensaje de empoderamiento que quieren lanzar los valencianos a todo el mundo. Pero, sin saberlo, ya han dado un paso gigante. Nos hemos apropiado de la palabra. Ya tiene un significado distinto.

Cuando parecía que todo se había calmado y que llegaba el momento de disfrutar, nos hemos dado cuenta que "Zorra" no era el problema. Había un problema mucho más grande. No lo habían querido ver, pero estaba ahí. Al final, el problema les ha explotado en la cara y a pocas horas de la gran final. Nadie sabe qué va a pasar. Ojalá gane la música y la verdad. Ojalá el festival no se politice, aunque, lamentablemente, ya ha ocurrido. Hubiese sido más fácil hacer como hicieron con la participación de Rusia y apartar a Israel. Pero no siempre se juzga de la misma manera. Aún así, siempre nos quedará "Zorra".