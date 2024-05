Gane quien gane, pierde Europa

El representante de Croacia, Baby Lasagna, el gran favorito de la noche. / EBU

En unas horas se supone que se va a celebrar una nueva edición del festival de Eurovisión. Y digo se supone porque a juzgar por lo ocurrido en las últimas horas en el Malmö Arena, lo único que queda claro es que cualquier cosa puede pasar, y que no existe ninguna garantía de que la velada se vaya a celebrar, al menos como estaba previsto. Más de uno pensará al leer estas líneas que estoy abusando del tremendismo y que el "eurodrama" de este año se me está yendo de las manos.

Puede que tengan razón. Puede que sea yo quien me quede corto en mis sospechas. Sea como fuere, lo único seguro es que la de esta noche va a ser una de las ediciones más polémicas del certamen sino la que más, y que esta noche marcará un antes y un después en la historia del festival. Y es que, cual madre en nochebuena, la organización ha adoptado la política de no hablar de política, valga la redundancia. Una postura que no hace más que poner en evidencia la equidistancia de la EBU en un asunto sobre el que ya se pronunció, y de forma tajante, hace dos ediciones. Entonces la organización sí que se posicionaba de forma clara al anunciar la expulsión de Rusia del certamen por los mismos motivos por los que muchos participantes y seguidores del concurso piden ahora que se haga lo propio con Israel.

El argumento era, y sigue siendo, que "Eurovisión es un evento cultural, no político". Como si una cosa no bebiera de la otra y como si la política no hubiera sido el motivo que impulsó el festival, cuyo objetivo principal era el de fomentar el sentimiento de pertenencia al viejo continente, arrasado y dividido por el periodo de entreguerras. Pero la organización sigue ahí, con la cantinela del evento cultural, anteponiendo las marcas a los derechos humanos (el principal patrocinador es de origen israelí) y manipulando imágenes para adulterar la realidad que se vive en el recinto. Y lo peor de todo, tejiendo las hebras del manto de censura que ha cubierto el festival y que ha provocado el malestar de artistas y periodistas, que denuncian el veto a la libertad de expresión "en un evento cultural". Censura en un evento cultural. Saquen sus propias conclusiones.

A estas horas, todo lo que rodea a la 68º edición del festival es indignación e incertidumbre a partes iguales. Indignación por la tolerancia a las actitudes mafiosas de la delegación israelí y su séquito de seguidores, amenazando a periodistas e increpando a participantes. Incertidumbre porque a escasas horas de su celebración no sabemos qué reacciones va a provocar el anuncio de la expulsión de Países Bajos entre el resto de participantes y si generará una nueva oleada de protestas.

E incertidumbre también porque, aunque haya pasado a un segundo plano, estamos ante una de las ediciones más ajustadas de la historia del festival y habrá que esperar hasta el último minuto para ver quién se lleva el micrófono de cristal. Si aciertan las quinielas, será Croacia quien lo haga. Si se mantiene la tendencia de las últimas horas, puede incluso que Israel dé el sorpasso -avivando todavía más la polémica-. Lo cierto es que pase lo que pase, gane quien gane, pierde Europa.

Si me permiten un consejo, siéntense y disfruten de la que podría ser la última edición de Eurovisión. Al menos tal y como se entendía hasta la fecha. Porque, aventurándome a las conclusiones, si algo parece que ha quedado claro es que la noche de hoy marcará un antes y un después en la historia del festival.