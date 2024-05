Aparten les seues espúries mans del valencià

Per què el binomi reaccionari no deixa el valencià en pau? Aleshores, el govern del binomi reaccionari pareix que vol legislar per fer un valencià "mas cercano al que se habla en la calle", per utilitzar les seues pròpies paraules.

Que jo sàpiga en el govern del binomi reaccionari experts en filologia valenciana no n'hi ha cap. És més, l’idioma habitual en què s’expressen és el castellà. Per tant, és de suposar que aquest és l’idioma que dominen. Sent així, em pregunte per què no es dediquen a legislar sobre el castellà i deixen en pau al valencià. Per exemple, podrien dedicar el seu temps, en lloc de fotre’ns, a fer una versió del Quixot en el castellà del carrer com una ofrena a l’Espanya imperial.

Tanmateix, que jo sàpiga al País Valencià (que seran capaços de fer-me per utilitzar aquesta denominació del meu país?) tenim una Acadèmia Valenciana de la Llengua que, segons els seus estatuts fundacionals, “té per funció determinar i elaborar, si escau, la normativa lingüística de l'idioma valencià. Així com, vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com, la normativització consolidada, a partir de les denominades Normes de Castelló”; una Universitat on sense dubte hi ha experts en filologia. Igualment, n’hi ha diccionaris valencians on es recullen paraules, expressions, etc. pròpies del valencià. En definitiva, el valencià no és una llengua orfe de regulació i vigilància com perquè els dogmàtics del revengisme ideològic claven els seus prejudicis (i la seua ignorància).

El què passa és que en la seua creuada contra el valencià no tenen prou en legislar contra el seu ensenyament, tenen, també, que clavar-se en el seu ús en el carrer per acabar de rematar-la i convertir-la en una llengua morta.

Malgrat tot, crec que si després de tants anys (segles) de persecució del valencià (i dels nostres drets com a poble), descomptant alguns períodes d’una tímida renaixença, no han pogut fer-se amb ella, aquests botiflers que, per descomptat, no són els més llestos de la classe, tampoc podran. Això sí, faran mal, molt de mal, però aquesta circumstància ja la tenim descomptada, doncs va en la seua idiosincràsia.

Però, com ja deia A. Machado “no n'hi ha mal que cent anys dure, ni govern que perdure”.