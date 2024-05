El cuento de la alcaldesa

La señora Catalá estuvo hace varias semanas en Benimàmet inaugurando una cámara para el control de circulación de vehículos, que no de seguridad, como se desprende de sus declaraciones. Llegó rodeada de un gran número de medios de comunicación tanto de prensa escrita como audiovisual que aprovechó, una vez más, para confundir a los vecinos, puesto que declaró como propios proyectos que pusimos en marcha desde el gobierno progresista que por tanto no son del gobierno PP+Vox y que paso a enumerar a continuación.

1.- Policía local, seguridad y retén:

En sus declaraciones manifiesta que ha aumentado los efectivos de policía, al mismo tiempo que declara estudiar la posibilidad de poner un retén en el mercado municipal.

La plantilla que Catalá anuncia ya lleva funcionando desde 2018, lo que sí hizo nada más ser alcaldesa, fue quitar la Policía de segunda actividad de la alcaldía pedánea y la junta municipal, eliminando la atención directa que realizaba a los vecinos, sin olvidarnos del peligro que ello supone para los funcionarios que trabajan en ambas dependencias. Además ha eliminado la policía de barrio, que ha sustituido por patrullas con el incremento de multas por mal estacionamiento.

En cuanto al retén, declara estudiar la posibilidad de instalarlo en el mercado municipal que lleva cerrado, pero no podemos olvidar que cuando estaba en la oposición manifestaba de manera insistente que lo reabriría.

Lo que sí debería hacer la señora Catalá es atender la petición que realizó el pedáneo del grupo socialista y cederlo como local social, espacio del que podrían disfrutar las diferentes entidades.

La instalación de las cámaras no han impedido el importante incremento de robos en comercios y viviendas, es un engaño llamarles de Seguridad ciudadana. La manipulación torticera de PP y Vox respecto a la seguridad, lo único que consiguen es perjudicar la imagen del pueblo. Se deje de promesas y se ponga a trabajar.

2.- Parque cuevas de Carolinas

Anuncia que ha dado la orden para que se inicien las obras, trasladando la impresión que las obras no estaban en condiciones, que gracias a ella empezaran en breve.

Pero hay que hacer memoria y recordar que el proyecto Cuevas Carolinas debido a su envergadura y por operatividad del mismo, se dividió en 3 fases, la primera fase fue acordada y financiada en Junta de Gobierno del equipo progresista 2019-2023, dotado con un presupuesto de 1.800.00€ de los presupuestos de 2023 y por tanto obra del equipo progresista.

Lo que sí ha hecho ha sido retrasar las obras para adjudicarse dicha actuación y lo que no ha hecho es destinar presupuesto para la expropiación de algunas de las pocas parcelas pendientes para realizar la 2ª fase en la que está proyectado la realización del campo de fútbol 11 que es tan necesario en Benimàmet.

3.- Ampliación del centro de Salud.

Proclama que garantiza la ampliación del Centro de Salud, demostrando una vez más que la única intención es atribuirse mejoras que no le corresponden, puesto que conoce perfectamente que el proyecto y la financiación ya fue publicada por el gobierno progresista de la Generalitat 2019-2023. Lo que debería hacer es presionar a Mazón para que no retrase más el inicio de las obras que ya deberían estar en marcha.

4.- Centro de menores:

Se proclama como actora única y principal en evitar que se realizara el Centro de menores.

Es importante recordar.

Fue Sandra Gómez, portavoz del grupo socialista, la que presento una moción en el pleno para rechazar la ubicación del centro en Benimàmet, proponiendo que el único solar público del que se dispone en Benimàmet debería utilizarse para aquello que solicitan los vecinos. Dicha moción estaba consensuada por el gobierno progresista, la señora Catalá lo único que hizo fue sumarse a la moción presentada. Vox voto en contra.

5.- Instituto

Dice que ampliará el Instituto.

La realidad es que la Sra. Catalá no hizo nada cuando fue consellera de educación para solucionar los problemas de titularidad de las parcelas que impiden la ampliación del Instituto, existen parcelas que no están a nombre del Ayuntamiento con lo que impide que la Generalitat lo pueda recepcionar y no se pueden llevar a cabo las reformas que necesita el centro.

El gobierno progresista puso en marcha el complicado y largo proceso de la titularidad partiendo de cero.

Si PP+Vox tienen voluntad de ampliar el Instituto, deben ponerse a trabajar y seguir el proceso iniciado por el Gobierno Progresista.

6.- Pasarela ciclo-peatonal Beniferri-Benimàmet-Burjassot

Tuvo a bien no pronunciarse sobre este proyecto que estará finalizado en septiembre y que ha sido enteramente elaborado y financiado por el gobierno progresista.

No podemos olvidar 16 proyectos pendientes todos elaborados por el Gobierno progresista.

Este año PP+Vox han decidido no lleva a cabo los presupuestos participativos (cercano a 450.000€) por lo que no dispondremos de ese directo tan necesario para mejoras de la pedanía

Conclusión final:

Todas las promesas de ejecución de PP+ Vox son proyectos elaborados y financiados por los gobiernos progresistas 2015-2023. No han presentado ninguno de nueva creación.