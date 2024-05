Encapsular el ayer

Podría decir que la canción que más he escuchado en mi vida es el Where did you sleep last night? de Nirvana. O quizá el Police and thieves de The Clash. Sería mejor aceptado por el underground indie pero no, están arriba en el ranking pero seguro que Say what you want de Texas las supera, sobre todo por la congestión auditiva cuando todavía iba al instituto. No quiero olvidar los recuerdos que tenía entonces, ni las advertencias que mi madre me lanzaba y yo esquivaba, ni el ansia por el germen de aquello que no había nacido. No quiero olvidar el olor que me rememora esa canción, los vínculos con otras canciones y otros momentos, aquella cinta de Crónicas Marcianas también de 97 reproducida en mi minicadena. Mi habitación, mi pequeño espacio en el mundo. El Alcatel One Touch Easy y el tintineo de sus mensajes que abrían la puerta del mundo. La espera, la espera. Aquellos días en los que teníamos tiempo y podíamos esperar. Todo por hacer y nadie ausente.

Congelar los recuerdos, no malversarlos, no introducir sobre ellos nuevos matices. Escucho aquella canción y no quiero ensuciar lo que me produce. La escucho, por ello, con cierto recelo, intentando que lo me rememora siga rememorándomelo. Esa vuelta a los dieciséis, al autobús camino al instituto, la oscuridad, el silencio de las siete y media de la mañana. Sólo, hundido en el butacón, pequeño, vulnerable. Esperanzado, enamoradizo. Todo por saber a pesar de la soberbia adolescente.

Otros artículos de Carles Senso Voces Soledad reflexión Bailen, señorías Voces Sombras

Incluso a ella, Sharleen Spiteri, me gusta pensarla detenida en el tiempo, cantando una y otra vez la misma canción. Congelada en sus estrofas de los años noventa, enseñándome un poco de lo que vendría, sugiriéndome que nada importaba a pesar de que, por entonces, sumido en la preadultez (que, como las revoluciones, siempre se etiquetan con la perspectiva del tiempo) dramatizaba con cualquier insignificancia. Di lo que quieras, cantaba ella, desacomplejada.

Cada vez que recordamos, reinventamos el recuerdo. El contenido cambia cada vez que lo transportamos de vuelta a la mente. Economizamos al almacenar en el cerebro, privilegiamos lo importante y desechamos lo superfluo. Llenamos los huecos, a menudo, con el sentido común. Otras con experiencias vividas o simplemente con la intuición. Uno o una no reconstruye el pasado o, al menos, todo el pasado. Lo revive en parte y lo crea en otra buena parte. La mexicana Aura García-Junco dice en su nuevo libro que tener una historia «es inventar recuerdos que no existieron en el reino de lo físico, pero sí en el de lo afectivo». Don Draper y su Carrusel para Kodak. El vínculo emocional, el picor y el calmante. Intensificar los recuerdos para volver al momento al que deseamos. Regresar a casa, donde nos sentimos amados.

Una curiosidad que habla de todo esto: Registré con el Shazam todas las canciones que iban sonando mientras conducía con mi pareja al lado la tarde-noche que se puso de parto. Buscaba alimentar los recuerdos futuros, quería encapsular la historia. Hoy bailamos con el pequeño H. y busco recordarlo al detalle en el futuro, inmortalizando el momento con múltiples videos. Tengo muy pocas fotos de cuando era un niño. Video, ninguno. Por eso, a H. le he hecho 12.468 fotos y 818 videos en sus dos primeros años de vida. Tengo miedo de olvidar el presente y por eso estoy especialmente obstinado con el pasado. Tras cenar, hace unos días, nos pusimos a bailar escuchando música en Youtube. Reproduje intuitivamente el Say what you want de Texas pero la quité rápidamente. Es mi viaje al pasado y no quiero interferencias.