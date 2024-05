Mazón, la memòria democràtica i Franco

Si el País Valencià fora un país com cal, el rebuig de l’ONU a la llei de la Concòrdia aprovada pel PP i Vox seria un fet d’una extrema gravetat institucional que hauria de fer caure la cara de vergonya als partits polítics que l’han aprovat. I no únicament això, sinó que haurien de rectificar i assumir el mea culpa i respectar l’opinió de la més alta institució mundial de les nacions i els estats. Però no, l’ONU no té la raó, no s’ha llegit la llei, diuen, i si de cas, el senyor Mazón, president de la Generalitat, ha desacreditat públicament la validesa de l’informe. Certament, en estos temps que corren de descrèdit de les institucions sembla que ningú no li presta la més mínima atenció a l’afer més enllà de les instàncies cíviques, polítiques i periodístiques.

Si em permeten, sobre això cal una reflexió. La impressió és que minva el respecte a les jerarquies democràtiques i s’han confós els límits entre l’ètica responsable de la veritat i la mentida. Res no importa més enllà de l’ostentació del poder. Però, atenció, poca broma, amb este nou fenomen d’abast mundial. Esta lenta degradació de la democràcia és francament perillosa. El descrèdit de les institucions, nacionals o internacionals, tant se val, comporta també la pèrdua del sentit ètic i responsable de la política i obri la porta al territori dels règims autoritaris, amb una ciutadania submisa sedada per les mentides per la porta de davant i represaliada per la porta de darrere. Si hem perdut les referències ètiques, el reclam de l’honesta justícia i el prestigi de la veritat, qualsevol fal·làcia ben presentada pot usurpar el sentit de la realitat, com sap molt bé el guru de l’estratègia com és Donald Trump.

El lúcid filòsof eslové Slavoj Zizek ja parla del perill del trànsit de les democràcies occidentals cap a les asiàtiques. És a dir, la dels règims autoritaris, com és el cas de Rússia, la Xina o Turquia, entre d’altres. Règims que fan un ús manipulat, al servei dels seus interessos espuris, de les fake news, la informació i les xarxes socials. En la mesura que avancem en la degradació democràtica, avancem també cap a maximalismes que, disfressats de democràtics, són autèntics llops autoritaris.

Tornem a l’assumpte que ens ocupa. Carlos Mazón, un polític llest i avesat, sens dubte, ha comprés perfectament que vivim en el món dels gestos mediàtics i que més enllà de la lletra menuda, a la que ningú no li presta atenció, malauradament, hi podem trobar una excel·lent estratègia política per a contrarestar les sentides pulsions franquistes, vestides per a l’ocasió de democràtiques, dels seus socis de govern. És una qüestió purament política, òbviament legítima, no dic que no.

Ara bé, per molt que mostre fotografies a les Corts Valencianes de Miguel Hernández o llisca textos del periodista republicà Manuel Chaves Nogales, o reconega que Franco fou un dictador, no l’exonera de responsabilitat. La veritat és que el seu Consell ha dissenyat una impecable estratègia destinada a fagocitar les polítiques del Botànic, amb els errors i els encerts, i retrocedir cap al passat en aspectes essencials com la memòria democràtica i la dignitat de les víctimes del franquisme, l’atac furibund a l’ensenyament del valencià o el control directe i sense prejuís de la televisió pública valenciana. O la furibunda estigmatització del vicepresident del govern i conseller de Cultura, el senyor Barrera, a tot allò que ell considera que no és adient amb el seu concepte d’Espanya, una grande y libre, l’Espanya seua, la de Franco, clar.

Fet i fet, després de prop de cinquanta anys de la seua mort, quaranta anys de dictadura, amb creus de la victòria, desfilades patriòtiques, magnes celebracions, braços en alt, repressió i opressió, silencis, ferides ocultes, frustracions, vides truncades i cadàvers amuntegats en fosses anònimes, encara no han tingut prou i ara també volen blanquejar la memòria del dictador i no permetre, una vegada més, la dignitat de les víctimes. Tanmateix, senyor Mazón, la veritat és que per molt que diga i per molts gestos que hi faça de cara a la galeria, vosté sempre serà el responsable d’esta política.