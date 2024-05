Afinales de los años 80, la historiadora feminista Joan W. Scott señalaba la necesidad de incluir las aportaciones de las mujeres en la historia. Con ello no solo proponía una «nueva historia de mujeres» sino sobre todo crear una «nueva historia» no excluyente en las que los referentes femeninos, en las artes, las ciencias y la cultura, tuvieran cabida y presencia. Con esa orientación, la primera fase del Proyecto trasnacional Women´s Legacy se enfocó en la recuperación del legado cultural de autoría femenina existente en todas las áreas del conocimiento. Gracias a ello, el currículo educativo europeo cuenta con una base inicial de recursos didácticos on line gratuitos que pueden consultarse con fines docentes o de investigación. Conseguir una visión completa y no sesgada de la historia de la humanidad es el objetivo número uno de este brillante proyecto coordinado por Ana López Navajas y financiado por la Comisión Europea a través del llamado proyecto Erasmus + con más de 10 socios europeos. Sin embargo, una vez comenzada la segunda fase de desarrollo, esta iniciativa en pleno crecimiento ha sido abruptamente cancelada por parte de la Conselleria de Educación Valenciana, según ha informado la prensa.

La noticia ha generado estupor, malestar y rechazo. No es para menos. Si acudimos a la Constitución, su artículo 9 establece que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad. sean reales… y remover los obstáculos que impidan su plenitud», lo que significa que deben ofrecerse los medios necesarios para que las idea de igualdad se convierta en una realidad. Y de esto trata el proyecto Women´s Legacy, de aprender y enseñar igualdad y de hacer justicia con la historia en general y con la historia de las mujeres en particular, restableciendo su memoria y su dignidad. Lo mismo sucede si consultamos la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, en sus artículos 23, 24 y 25. Al leerlos se destaca el mandato constitucional de trabajar desde las Administraciones educativas para integrar el principio de igualdad en el sistema educativo en todos sus niveles, primaria, secundaria y superior. En concreto, el artículo 24 especifica todo tipo de actuaciones que pueden realizarse al respecto, entre las que señala explícitamente: «el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y a la enseñanza del papel de las mujeres en la Historia».

Women´s Legacy entiende la igualdad como un objetivo didáctico que hay que llevar al nivel de concreción curricular de la programación para el aula. De ahí que todos sus esfuerzos didácticos o de investigación hayan avanzado en esa línea para facilitar la práctica docente y proveerla de un banco de recursos holista y libre de sesgos discriminatorios. Sacar a la luz las aportaciones de las mujeres a la cultura y darles el protagonismo que merecen, es tanto una cuestión de justicia como de rigor académico. Women´s Legacy está llamado a ser un referente en la integración del principio de igualdad en la política de educación, y no es posible darlo por terminado (casi recién nacido) porque nos privaría de un fruto de interés general que de una manera u otra seguirá adelante, madurará por otros medios y sin duda nos va a dar mucho que hablar.

