La concòrdia no és odi

Les darreres eleccions al País Valencià i d’altres llocs van dur el PP a un matrimoni de conveniència amb l’extrema dreta. A partir d’aquell moment al País Valencià, una vegada aconseguit el poder per la dreta extrema i l’extrema dreta, es van obrir batalles que ja dormien al calaix de l’oblit. Els seguidors del franquisme venien cars els seus vots al PP, i aquest els comprava sense regatejar el preu, més o menys anaven a fer la política que els agrada sense embrutar-se, i poguent llençar les culpes a Vox.

Com aperitiu començaren censurant accents i revistes infantils, i continuaren denegant ajuda econòmica a totes les institucions que tinguin la gosadia de parlar català o citar el País Valencià.

Dins del seu concepte de «concòrdia» no cap el nom de Guillem Agulló, assassinat per un militant d’extrema dreta. Tranquilament s’han passat per l’entrecuix la normativa i els consells de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua llançant-se en braços del secessionisme lingüístic.

Creen cursos per ensenyar a «embolar» bous, i el llogater de Campanar vol ensinistrar infants en el noble art dels bous al carrer fent-los córrer pels carrers del Carme davant d’unes andròmines taurines arrastrades pels pares. Quina serà la propera? vestir-los de legionaris i fer-los cantar «soy el novio de la muerte?.»

I mentres entretenen al personal amb totes aquestes coses que al PP fa anys que li permeten munyir vots, ells, els de VOX, van fent al País Valencià el que ja han fet a Aragó i Castella-Lleó, van reinventant la història per enaltir el franquisme, que els és tan grat, derogant les lleis de memòria històrica, implantant unes lleis de «concòrdia» que més que de concòrdia son lloes a la dictadura franquista.

Els departaments d’Història Moderna de les universitats públiques del País Valencià ja han dit que es tracta d’un «nacionalisme ranci, sense sentit crític, que demonitza la República i silencia els crims del franquisme».

També tres relators de la ONU, diuen en un informe que aquesta iniciativa legislativa «invisibilitza les grans violacions de Drets Humans del règim dictatorial del franquisme al que evita condemnar». Immediatament Mazón ha negat la major amb l’excusa que aquest informe no es cap llei i que a la Generalitat no els ha arribat cap notificació.

Una vegada més la dreta, de la mà de l’extrema dreta, ha posat el nom del País Valencià al món, aquesta vegada contra les opinions de les tres Universitats públiques valencianes i de diversos historiadors seriosos. Però en anar contra les corrents científiques ja tenen una certa experiència, fa temps que estan apuntats a negar la unitat del català, fins i tot en contra de la Real Academia de la Lengua Española i les càtedres universitàries especialitzades, i no els fa nosa negar la història si amb això poden continuar escalfant els còmodes escons del poder.

Quan escriuen «concòrdia» en la seva llei volen dir «odi». Odien, a més a més de la llengua del País, tot el que puga recordar-lis que ara mateix vivim en una democràcia, malgrat que a alguns els agafi mal de panxa en llegir aquesta paraula.

La concòrdia es un estat d’harmonia, aquí la concòrdia es un «trágala» , una imposició de l’Espanya rancia, ignorant i venjativa del neofeixisme.