La consellera Camarero i l’Orgull de Schrödinger

Erwin Schrödinger va utilitzar al gat qual víctima, simultàniament viva i morta, per a explicar-nos mecànica quàntica. Una paradoxa que hui, dia internacional contra la LGTBI-fòbia, i lluny de la física, bé ens servix per a plantejar-nos certes qüestions en relació amb la Generalitat Valenciana. Estan les polítiques de diversitat vives, mortes o tot alhora? L’arxiconegut pacte de la servilleta entre barons (compassat d’algun maltractador), que va elevar a Mazón als altars del Palau, no va ser sinó una capitulació matrimonial amb serioses conseqüències per al col·lectiu LGTBI en la nostra Comunitat. Una Crònica d’una mort anunciada per a les polítiques que el Govern del Botànic desplegara en matèria LGTBI.

El nacionalcatolicisme de VOX troba hui en les sales de premsa del Consell un altaveu que avergonyix a la societat valenciana. Una vergonya sols equiparable a la que produïxen els silencis còmplices de Mazón. I és que, lluny de desautoritzar a cap Vicepresident que va negar la discriminació de les persones LGTBI, acompanya al torero de la mà de les accions que el propi PP desenvolupa amb Susana Camarero des de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge. No es tracta d’un matrimoni mal avingut. Es tracta d’un matrimoni amb plena afectivitat.

I és que, si a principis d’este mes el síndic de VOX va afirmar en les Corts que la bandera LGTBI no és més que un drap, la Consellera d’Igualtat també ha fet mèrits per a acreditar esta gesta. No sols guardant silenci, sinó nomenant com a membre del Consell Trans a un trànsfuga de Ciudadanos i actual alcalde del PP, sense consultar a les entitats com establix la pròpia Llei.

Tot això dies després que els cònjuges del Consell es negaren a rebre als col·lectius LGTBI en la tradicional recepció en les Corts tal dia com hui. Una família que, a l’uníson, aprovà enguany la proposició no de llei per a amagar els llibres sobre diversitat sexual darrere dels pilars de les biblioteques, recordant-nos el que ja van fer amb la bandera en molts ajuntaments.

Enfront d’això, un PP que amaga amb usar l’arena pública com a única via de redempció. Un heroi en la distopia que, fent honor a allò del drap i la bandera, tanteja amb redimir-se dels seus pecats a colp de postureo amb la bandera que de facto vilipendien. Tot orquestrat sota el lema de Orgull de Comunitat. Un menyspreu que es projecta als col·lectius, amenaçats de manera expressa amb la retirada de finançament si no seguien el ritme de la batuta del PP, i als òrgans de participació, ultratjats al son del «qui paga, mana».

Un buidatge de les polítiques de diversitat en la Generalitat i amb això del contingut de la bandera que desprecien. Una dissimulació artificiosa del silenci atronador de Palau i dels responsables de diversitat del Consell enfront dels reiterats atacs de VOX al col·lectiu LGTBI des dels micròfons institucionals del Consell. Des dels púlpits de la família. Tots al mateix compàs.

En el dia contra la LGTBI-fòbia, no podem sinó posar en valor el paper dels col·lectius, que, sota l’etern pes del fracàs individual al qual en moltes ocasions ens vam veure abocats els integrants del col·lectiu, acompanyat de les més variades violències, foren el refugi empoderant que ens fera sentir com a iguals en el nostre entorn. Un reconeixement i una condemna.

Al Consell que, a l’uníson, menysprea i intimida el treball d’estes entitats i ataca frontalment la nostra mateixa existència, avergonyint a una societat valenciana que fa temps que va entendre el que el Consell hui oblida: l’orgull de ser lliures i la lluita per aconseguir-ho. Només cal preguntar al matrimoni de la servilleta a què es referix amb la seua campanya de ‘Orgull de Comunitat’. O amb el concert a la llum dels ciris que se celebra hui a Castelló amb motiu d’esta data, substituint el tradicional acte participatiu. Voldrà la consellera acabar amb la LGTBI-fòbia amb semblant coentor? Es tractarà d’un funeral? Una diversitat que, com el gat de Schrödinger, desconeixem si sobreviu en els plans del Consell. Urgix que la Consellera Camarero ho aclarisca: que assumisca responsabilitats i cesse a qui corresponga.