Animals i persones

La història ha ocorregut a l’estat brasiler de Rio Grande do Sul, exactament al municipi de Canoas, prop de Porto Alegre. Un cavall de color marró damunt el sostre d’una casa, intentant salvar la vida per unes aborronadores inundacions, ha captat l’atenció mediàtica, televisions i xarxes socials, de tot el país. Inclús el de la dona del president de Brasil, Lula da Silva. Inundacions que han deixat més de 130 persones mortes i quasi 140 desaparegudes. El cavall, batejat com Caramel pel color de la pell, s’ha convertit en un símbol de resistència i esperança davant el cataclisme de vides i hisendes perdudes que ha causat el temible torrent d’aigua. A més del cavall, també hi havia gossos damunt les teulades de les cases.

Els animals són ara símbols dels nostres patiments, lluites i angoixes. Salvar Caramel ha sigut un leitmotiv de vida i esperança, de solidaritat i fraternitat, per als brasilers que han contemplat atònits una tragèdia que ha inundat les cases de milers de persones i ha causat una immensa devastació, una autèntica arma llancívola contra la ignorància dels negacionistes del canvi climàtic. Sobretot perquè s’ha produït justament després d’un gran cicle de sequera.

Si bé des del Paleolític i les pintures rupestres els animals representaven la lluita per la supervivència i la màgia de la imaginació, ara poden ser metàfores de la nostra condició humana. Un recull de relats, amb edició i pròleg de Purificació Mascarell, El cuento animado. Antología de relatos con animal (Nórdica Libros), és una interessant i molt recomanable mostra de la relació de les persones amb els animals a través d’una selecció de contes de grans creadors i creadores, com és el cas de Gustave Flaubert, Clarín, Emilia Pardo Bazán, Anton Txèkhov, Virginia Woolf, Franz Kafka, Gabriel Miró, Katherine Mansfield, Mercè Rodoreda, Julio Cortázar, Ignacio Aldecoa i Vicente Blasco Ibáñez, entre altres.

La selecció de Purificació Mascarell incita a la reflexió i ens ofereix un ampli ventall de situacions que posen en relleu les relacions, de vegades complexes, entre determinats animals i les persones. Sobretot ara en temps de mascotes, quan han perdut les antigues funcions lligades al món rural i a la supervivència i s’han convertit en un membre més de les famílies. Relacions d’estima i consol afectiu o emocional, d’esclavitud i maltractament, de simbiosi, de convivència salvatge, o fins i tot de sadisme. Els animals ocupen el lloc de les persones per mancança afectiva o solitud. I, ara per ara, són protagonistes dels espais familiars. La selecció, tanmateix, abraça relats publicats des del 1878 fins al 1961. Si de cas, encara lligats als ambients rurals en una gran part de les històries.

És el cas del conegut conte de Flaubert Un alma de Dios. Felicitat és una dona que ha passat la vida servint als altres, als fills de la senyora, al nebot, a un malalt de càncer....Quan moren, un lloro ocupa el seu lloc afectiu, fins i tot és un símbol de l’Esperit Sant. Per cert, Flaubert va robar un lloro dissecat del museu de Rouen per a inspirar-se a l’hora d’escriure la història. ¡Adiós Cordera! és un clàssic de Clarín, la vaca amb nom d’ovella que feia la felicitat dels xiquets Rosa i Pinín. Emilia Pardo Bazán denuncia el mal tractament d’un ase en La Navidad de Peludo. O la sàtira de la mediocritat dels homes en el relat de Franz Kafka Informe para una acadamia. Magistral el conte d’Ignacio Aldecoa Chico de Madrid. Ací els animals formen part del micromón de misèria i abandó de l’infant protagonista.

Comptat i debatut, amb un gran operatiu logístic, que ha involucrat prop de vint persones i huit embarcacions, Caramel ha sigut rescatat i els brasilers han respirat tranquils, tothom ho ha celebrat amb molta felicitat. Caramel s’ha convertit en un símbol d’empatia i solidaritat amb les víctimes d’una catàstrofe que ha destrossat moltes vides. Els animals, molt sovint, porten l’esperança a les persones i ajuden a superar les tragèdies.