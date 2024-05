Diez años después: una Unión Europea más valenciana

El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo, los comicios más importantes desde hace décadas por la amenaza del crecimiento de la extrema derecha y su impacto en el modelo social y democrático de Europa y porque el resultado también será clave para el futuro de la Comunitat Valenciana. Del acierto que tengamos en la elección de nuestros representantes dependerá que las valencianas y los valencianos seamos un actor relevante en Bruselas durante los próximos cinco años. No repetiré en las listas electorales de mi querido PSOE -a quien le estoy profundamente agradecida por todo lo que me ha dado-, por razones estrictamente personales. Después de 20 años trabajando fuera de Valencia, lejos de mi familia y mi hogar, es tiempo de dar un paso al lado para que otros asuman la responsabilidad. Sandra Gómez y Leire Pajín serán unas excelentes eurodiputadas y harán un excelente trabajo en el Parlamento Europeo. Han sido diez años de compromiso para que la voz de nuestros sectores productivos se escuche alta y clara en Bruselas. Diez años, para hacer una Comunidad Valenciana más europea y una Unión Europea más valenciana. Diez años en los que ha sido crucial la participación de los grupos de interés, sindicatos, asociaciones de consumidores, ONGs, en la elaboración de la regulación europea.

Quienes me conocen y han trabajado conmigo estos años, saben que soy una firme defensora de que los valencianos y valencianas estén más presentes en la capital europea. Una presencia que sólo desde el liderazgo, el convencimiento de lo importante que es estar en Europa y el conocimiento de cómo funcionan las Instituciones, puede tener éxito. Para ello, es imprescindible contar con la participación de los agentes y sectores potencialmente afectados por la regulación y trabajar conjunta y coordinadamente con el Gobierno de España y de la Generalitat. Juntos, hemos conseguido acercar los servicios de la Comisión a nuestros sectores para que conozcan la realidad de los problemas a los que se enfrentan y especialmente aquellos derivados de la competencia desleal e imposición de injustas barreras comerciales.

En 2022, el 55% de la nueva regulación aplicable en España procedía de la Unión Europea. En 2023, ese porcentaje se ha elevado al 60%. No debemos olvidar nunca que si no se participa a tiempo en el proceso legislativo europeo, otros tomarán las decisiones por nosotros defendiendo sus propios intereses que no tienen por qué coincidir con los nuestros.

Por ello, es tan importante estar en Europa e influir en Europa. Anticiparnos al proceso legislativo es clave para preparar una buena estrategia legal y conseguir los apoyos suficientes entre los diferentes estados miembros, grupos políticos y eurodiputados de diferentes nacionalidades.

Es vital actuar unidos, porque sólo desde la UE podemos hacer frente a los grandes retos que tenemos por delante, como la globalización, el desafío tecnológico, la lucha contra el cambio climático, la inmigración y nuestra propia seguridad y defensa. Nadie puede hacer frente a los nuevos desafíos de manera unilateral.

Europa se está quedando atrás en el mundo tecnológico y digital, adelantada por EEUU y China, y necesita fortalecer su posición económica en el tablero internacional porque, sin fortaleza económica, no puede haber influencia política. Europa es líder mundial en la defensa del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático y hemos empezado a hacernos más independientes en energía. Pero la agricultura y la conservación y preservación de la naturaleza pueden, tienen y deben ir de la mano. Es imprescindible luchar contra el cambio climático pero las políticas medioambientales deben aplicarse de forma gradual, en el marco de una transición justa y con recursos suficientes para facilitar la transición. Europa necesita a sus agricultores y nuestros agricultores necesitan a Europa.

Los europeos tendremos que decidir qué futuro y qué modelo de Europa queremos. Desde mi punto de vista y dada la situación actual, creo que el epicentro de la nueva legislatura va a estar centrado en tres áreas: desplegar la autonomía estratégica que guíe nuestro reposicionamiento en el mundo mediante una eficaz Política Comercial y una agenda potente en seguridad y defensa; mejorar la competitividad de la economía europea impulsando el mercado interior y el desarrollo industrial y tecnológico; y fortalecer la Democracia y el Estado de Derecho en la Europa a 27 pero pensando también en la próxima ampliación.

Tenemos la oportunidad de hacer de Europa una región más influyente y tenemos que seguir construyendo alianzas políticas y económicas con socios fiables, relevantes para nuestros intereses. La democracia nunca está ganada. Tenemos que defenderla todos los días porque el progreso y las libertades no están garantizadas. El auge del populismo antidemocrático reside en la mentira y en aprovechar el descontento de mucha gente alimentando el miedo. Para frenarlo y defender a Europa, es necesario combatir las causas del descontento de la gente. Al miedo debemos responder ofreciendo seguridad y proporcionando certezas materiales. A quienes temen sentirse excluidos debemos ofrecerles la respuesta de la solidaridad organizada que es el Estado del Bienestar. Necesitamos una Europa más europeísta con mayor y mejor integración, que desarrolle plenamente las actuales disposiciones establecidas en los Tratados de Funcionamiento y que pueda abordar las necesarias reformas para mejorar su gobernanza. Europa no puede avanzar rápida y eficientemente sin acabar con la capacidad de veto y eso es algo irrenunciable antes de la deseada ampliación.

Los españoles y valencianos no podemos olvidar que hoy no seríamos lo que somos, si no fuera por Europa. La Comunidad Valenciana disfruta de las mejores condiciones para competir en un mundo global. Pero necesitamos ser más competitivos. España ha dicho NO a la extrema derecha y ahora tiene que volver a hacerlo por Europa, y frenar también a quienes pactan o quieren pactar con ella. Los ciudadanos que voten en las próximas elecciones europeas del 9 de junio deben pensar en clave valenciana y optar por quién defienda mejor sus intereses.

Finalmente, no quiero terminar este artículo sin expresar mi total gratitud a todos los agentes económicos y sociales que han trabajado, y trabajan incansablemente, por situar a la Comunitat Valenciana en el centro de Europa para construir una Unión Europea más valenciana. En cualquier caso, esté donde esté, seguiré trabajando como siempre he hecho por la Comunitat Valenciana.