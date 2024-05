Despertar también es política

Los colectivos no quieren ser espiados, avasallados, eliminados, robados, multados y engañados siendo trending topic reaccionar. Enrique Tierno Galván, ex alcalde de Madrid (¡menudo vuelco ha dado este consistorio!: “Seremos fascistas, pero sabemos gobernar”), afirmaba que “los adultos se resignan; los jóvenes no; durante la segunda enseñanza, el joven se da cuenta de que es víctima de una educación contradictoria”. ¡No más culto y presupuesto a rémoras autócratas! Con la juventud universitaria ya espabilada el ejemplo moviliza neuronas, tal como le esgrimiría un neurólogo en la antesala del TAC (tomografía axial computerizada) al autor teatral y escritor barcelonés Albert Espinosa Puig: “A partir de cinco, nuestro 10% de cerebro se pone a contar. La manera de ejercitarlo es que comience a partir de siete, luego a partir de ocho. Modificarlo para que no sea tan vago”. A día de hoy, a pesar del silenciamiento, tergiversaciones y bulos mediáticos, la juventud ha empezado a contar a partir de ocho en facultades y también colectivos LGTBI+ (“Han asesinado a tres mujeres en Argentina, las han matado por lesbianas, las han quemado vivas, esta es la sociedad del odio, de la violencia y discriminación que quieren instaurar”), animalistas (València Animal Save realiza su Línea Silenciosa por lo animales acuáticos: “No hay ningún motivo para seguir financiando la destructiva industria de la explotación animal y todos para dejar de hacerlo”, dice Nevado de la portavocía de dicha organización, “paralización inmediata de la granja de pulpos que se pretende abrir en Gran Canaria, cierre de todos los acuarios”), antitauromaquia, antimilitaristas (“El SIPRI, -Stockholm International Peace Research Institute -investigación de conflictos, control de armas, desarme y armamento- eleva el gasto militar mundial a 2,443 billones de dólares”), pensionistas, antidesahucios (“Recuperación de vivienda vacía en manos de la banca”), feministas, por la defensa de la Sanidad Pública (“¡Aquí no hay pediatras! Atención primaria la más necesaria, urgencias en atención primaria”), marea de residencias (“¡7.291!” víctimas del “protocolo de la vergüenza” firmado por Díaz Ayuso), laicismo, mundo rural, medioambientalistas (“Han vaciado el acuífero, Parc Catalunya en Sabadell, infligiendo maltrato negligente hacia la población faunística que vive allí”), no talas arbóreas (“Inminente tala de robles centenarios de la burgalesa Dehesa de Tolbaños de Abajo. Proyectada la tala de setenta y dos melias, ¡están apañados los ciudadanos de Alicante con el alcalde -PP-!”), contra la ley mordaza, por una renta universal, no a la ampliación del puerto de València, por la defensa de los idiomas autóctonos, por las artes audiovisuales, por la memoria democrática, el activismo climático (Extinction Revellion XR, en Gijón, “¡Stop Subsidios Fósiles! ¡Menos ayudas al capital, más justicia social!”).

¿Hasta cuándo la acomodaticia posición pasota de la sociedad satisfecha en algo tan vital como la Sanidad Pública? Una viñeta dibujada lo plasma con el siguiente diálogo: “-Espabila que hay manifa de Sanidad. –Vete tú, la veo por la tele”. Otra de Forges desvela parte del pastel: -“¡Sanidad universal! -No sea usted loco, que le puede oír el IBEX 35”. Marisa Paredes inefable actriz y mujer carismática alienta a movilizarse por la defensa de la Sanidad Pública española: “Que nos la deben, que nos la hemos ganado, que la hemos pagado, tenemos derechos a tener una Sanidad Pública y gratuita, nos va la vida en ello”. La juventud debe despertar teniendo presente que sin esa Sanidad Pública cuando sus cuerpos entren en barrena surgiendo patologías crónicas, ningún seguro se hará cargo de tratamientos, quimioterapias y cuanto suponga pérdidas o gastos para el negocio. ¿Cuál es la estrategia number one para quedarse con el suculento nicho sanitario? algo tan sencillo y eficaz como restar medios a servicios públicos, tal como apunta el periodista Manuel Rico.

¿Activismo por Internet? Está en alza, tanto a nivel de organización mundial como de grupúsculos locales que recurren a la Unión Europea ante desmanes, de ahí la relevancia del plantel de miembros en el órgano parlamentario. ¡Ojo! ¡Peligro! ¡Enchufes de alto voltaje! “Lo de Europa me cuesta mucho más entender” comenta el director de cine Fernando Colomo refiriéndose al genocidio en Gaza durante el Taller Escuela de Programa de Elecciones Europeas 2024 organizado por Recortes Cero donde Sara Montero, periodista, tercera candidata en la lista de dicho partido esgrimía algunas directrices como el “luchar de verdad contra el robo que supone la corrupción… persiguiendo a los corruptores… acabar con el despilfarro de dinero público… eliminando subvenciones y regalos a monopolios… aprobando ya la regularización de todas las personas migrantes”. Y mientras, el Fondo Monetario Internacional tras el gobierno español cual desafortunado coyote tras el veloz correcaminos.

Ejemplo de algunos despertares: Acampada Palestina en la Universidad de València: “Para reclamar a nuestras Universidades y Estado que cese con cualquier tipo de colaboración o convenio que favorezca el apartheid de Israel” (finalmente sin respuesta por parte de la jerarquía llegó la consiguiente desmantelación). Movilización del sector de la Enseñanza que echa chispas tras las canalladas de partidos que sólo ven en la comunidad educativa pública el juguete roto que va de mano en mano tratándolo de apañar a medida de cada cual. ¡Más despertares, más! Pues ni más ni menos que el absoluto rechazo al nuevo artificio político de la Generalitat denominado, de manera eufemística: “Proposición de Ley sobre Concordia de la Comunidad Valenciana”, otro producto de la actual máquina del manipulador Mago de Oz que ocupa los “sillones” de la gobernanza y en cuyas estrategias la historiografía tiene su particular versión partidista que ignora despóticamente la verdad y cualquier reclamación de profesionales de la Historia que muestran su hartazgo ante la villanía que les desacredita. Por su parte la Unión Europea vuelve a sonrojar a las tiranizadoras pandas dirigentes neuróticamente enfocadas en desvirtuar la cultura mientras se defecan sobre datos históricos y derechos humanos. ¿No fue suficiente el silenciamiento de atrocidades como la matanza de civiles en “La Desbandá” entre Málaga y Almería? Brian Crozier, escritor australiano fundador del Instituto para el Estudio de los Conflictos en su obra Franco chose revenge, referida a las represalias franquistas tras la guerra, vio como la dictadura cambió la traducción real del titular que era “Franco escogió la venganza” por el justificador de “Franco se inclinó por el castigo”. ¿En qué apartado de esta ley se habla de las “víctimas de la dictadura franquista”? El ocho de febrero de mil novecientos setenta y cinco se decretó el cierre de la Universidad de Valladolid tras las manifestaciones estudiantiles por la condena de siete estudiantes “acusados de pertenecer al PCE (Partido Comunista Español)” siendo condenados a penas de tres meses a cuatro años de prisión por el Tribunal de Orden Público (TOP), más las torturas que prevalecieron en el franquismo. ¿Misma justicia en activo? El rapero Pablo Hasél sigue encarcelado por “delitos de expresión”. ¿Qué clase de joven artista saldrá del penal tras el abracadabra del régimen carcelario -específico para el pueblo, no para élites mangantes- cuando en abril del año dos mil veintisiete acabe su condena? ¿Alguien de los “sillones” piensa en ello, en su amnistía?

La juventud se moviliza, las víctimas despiertan. Recientemente en el Parlamento Europeo se censuraron instantáneas fotográficas de Alex Zapico, Aby Athman y Juan Teixeira (Spanish Revolution) sobre el genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania y la actualidad en el Sáhara Occidental, sin duda cuando se inoculan los intereses todo es vergonzoso. Pensionistas despiertos desde hace mucho tiempo se unen por el futuro de las pensiones. “La muerte de los pobres no tiene importancia” frasea el escritor y profesor universitario de Economía Mundial Ramón Franquesa (Marea de Pensionistas) en Barcelona rememorando el fallecimiento, en Móstoles (Madrid), del pensionista activista de la plataforma, Patxi, quien sólo pudo sobrevivir nueve meses viviendo en la calle al ser desahuciado. “Ha muerto en el parque del Cuartel de Móstoles”.

¿En algún momento las marionetas del teatrillo de títeres político han escuchado su chillona demagogia? ¿Han escuchado sus escupitajos disertantes propios de maleantes, maltratadores, machistas, déspotas y cabecillas violentos? “Escucharte gritando (…) verás qué absurdo eres cuando te pones así”, escribe el citado dramaturgo Espinosa diagnosticado con osteosarcoma en la adolescencia a quien le amputaron una pierna, extirparon un pulmón y parte del hígado por metástasis. “Estamos pasando por un periodo en el cual los poderes que dirigen, o pretenden dirigir, la conducta política humana intentan una nueva gremialización que detenga la solidaridad en la protesta de los dirigidos” argumentaba Enrique Tierno Galván en mil novecientos setenta y tres, dos años antes de la momificación de Franco. ¡Cuidado con la ingeniería genética “post mortem”! Según el sociólogo Damián Castro, “se intentará que el poder del líder siga estando vigente y para ello se intentará conservar su corazón, su cabeza o incluso sus genitales”.

¡Ya basta de inculcar el sacrosanto mensaje de soñar sólo con cosas que no se tienen! Cuidado con azuzar al monstruo escondido entre pliegues cerebrales como en el caso de Milei, Díaz Ayuso, Meloni, Berenguela (reina de Castilla en el siglo trece) y algún actual Marco Licinio Craso, (esclavista, político especulador inmobiliario y prestamista de la Antigua Roma). Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular (Partido Popular), exministro franquista, en mil novecientos sesenta y nueve, según recoge La Vanguardia Española, declaraba: “Quiero hacer en nombre del Gobierno (de la dictadura de Franco) una seria advertencia a los incitadores y a quienes les sigan porque caerá sobre ellos –y no son sólo palabras- todo el peso de la ley”.