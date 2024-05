Els valencians i valencianes no podem permetre que el nou govern de Carlos Mazón ens porte a oblidar el nostre principal signe identitari: el valencià, la nostra llengua. Perquè l’objectiu de la nova proposició de llei de la falsa llibertat educativa està molt clar. Fer desaparèixer el valencià de les nostres aules.

El bipartit que està governant en la Generalitat Valenciana ha plantejat una contrareforma lingüística que no té cap suport científic. La Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Universitat de València i el catedràtic de Emèrit de Multilingüísme de la Universitat de Ginebra han manifestat el que representarà aplicar la nova llei de falsa llibertat educativa que vol imposar el PPVOX.

En primer lloc suposa un atac al valencià perquè és la llengua minoritzada i per tant, tota nova llei lingüística a nivell educatiu ha de rellançar-lo i no intentar minoritzar-lo. Tots els estudis sociolingüístics mostren que el valencià és una llengua en perill i mereix un tractament especial per reforçar-lo i aquesta proposició de llei, va en el sentit contrari.

En segon lloc, tots els especialistes coincideixen en què les families no poden elegir la llengua utilitzada en els centres educatius. Perquè la llei 4/2018 del plurilingüisme ja establia que les families poden participar en l’elaboració del Projecte Lingüistic de Centre a través de Consell Escolar, però en cap país poden elegir les llengües dels centres educatius. A més, afavoreix l’arbitrarietat per determinar-la quan es deixa en mans de les families a través de les votacions, front al caràcter pedagògic que implica la participació del professorat.

En tercer lloc, implicarà la discriminació dels xiquets i xiquetes que no podran tindre les mateixes competències lingüistiques en les dues llengúes oficials de la Comunitat Valenciana. Perquè a les zones de parla castellana, és margina el valencià només amb una matèria lingüistica per la qual cosa porta no adquirir la competetència real de domini de la llengua pròpia de tots els valencians i valencianes.

Davant tota aquesta argumentació des del PSPV li demanem al nou govern del PPVOX que retire aquesta proposició de llei que no millora el sistema plurilingüe actual de la Comunitat Valenciana, més bé redueix la seua qualitat. I com deia Raimon, el cantautor valencià nascut a Xàtiva, qui perd els seus orígens, perd la seua identitat.