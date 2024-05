Per què fem vaga en educació el 23 de maig?

La Plataforma per l’Ensenyament públic ha convocat vaga en educació pública no universitària per aquest dijous 23 de maig. La Plataforma està formada pels sindicats i per les organitzacions majoritàries de la comunitat educativa.

En els darrers mesos, el nou govern de PP i VOX i la Conselleria d’Educació estan duent a terme iniciatives en contra de l’ensenyament públic, com la recuperació del districte únic segregador; la proposta de llei d’arraconament del valencià a l’ensenyament, mal anomenada «de llibertat educativa»; retallades de grups i professorat en les escoles oficials d’idiomes i en infantil i primària; deteriorament de la negociació col·lectiva (darrerament s’han publicat normes en el DOGV sense negociar amb sindicats i pares i mares).

Respecte a les demandes sindicals de millora de les condicions laborals del professorat en les diverses juntes de portaveus i meses de negociació, el silenci és la resposta de l’administració. Parlem de millores retributives, reducció de la ingent burocràcia, protocols per atendre agressions al professorat i mesures per evitar-les, reduccions de ràtios (PP i VOX van tombar la Iniciativa Legislativa Popular presentada en les Corts Valencianes després de vuit mesos recollint més de 23.000 signatures), etc.

La publicació recent de l’arranjament escolar d’infantil i primària (la planificació d’aules previstes per al curs que ve) evidencien el transvasament d’alumnat de la xarxa pública a la concertada, mitjançant el districte únic que facilita aquest transvasament en tancar unitats a la pública, especialment en infantil. Aquesta mesura també comporta retallades de professorat. Com a mínim 206 mestres d’infantil i primària s’hi veuran afectats. També han suprimit les estades a l’estranger a milers de docents per millorar els seu nivell de llengua estrangera.

D’altra banda, la Conselleria ha aprofitat la normativa de baixa de ràtios d’alumnat en determinades localitats, instaurada pel govern del Botànic, per fer tot just el contrari, augmentar les ràtios en determinades localitats, fet que també suposarà una retallada de professorat.

Les escoles oficials d’idiomes de tot el País Valencià estan patint una brutal retallada de grups, alumnat i docents en una ofensiva duríssima de la Conselleria contra les l’ensenyament de llengües. Des de fa setmanes, pràcticament cada dia hi ha mobilitzacions de les EOI.

La proposta de llei, mal anomenada «de llibertat educativa», no és altra cosa que la persecució més brutal contra el valencià a l’ensenyament des de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en 1983. Mai abans el PP s’havia atrevit a limitar tan durament la possibilitat que el nostre alumnat estudie en valencià. La Conselleria ha vulnerat els drets lingüístics del nostre alumnat en les proves diagnòstiques de matemàtiques, ja que la majoria no van poder fer la prova en valencià.

Igualment, s’ha modificat el currículum de secundària per, entre altres coses, reduir l’horari de Valors Ètics i Cívics, una matèria que contribueix a fer pensar el nostre alumnat, cosa que per al nostre govern actual és evident que suposa un greu perill, en contra dels sindicats convocants de la vaga.

I cada dia que passa ens trobem amb més motius per fer la vaga el pròxim 23 de maig.