Com molt bé sabem (i alguna gent pateix), estem en temps d'al·lèrgies. És una de les característiques de la primavera i, concretament del mes de maig, que apareix, entre d'altres, el molest i enganxós cotó-en-pèl dels xops, o el polsim del pol·len pels parcs i jardins. Però sabem que acabarà passant, que només són unes setmanes de malestar i ja està.

El problema ve quan les al·lèrgies són permanents com per exemple la que pateixen la gent d'ultradreta de tot arreu amb els sistemes democràtics.

Otros artículos de Teresa Mollá Castells Fem un pensament? Perquè em dona la gana Xafar carrer Perquè em dona la gana Llenguatge polític

I resulta molt curiós veure com, de nou, se serveixen del sistema per a aplegar a les institucions i des d'allà agafar poder institucional (i diners públics, tot s'ha de dir) i així poder continuar fent extensius els seus missatges que, en massa casos freguen l'autoritarisme antidemocràtic.

A aquesta gent que s'emplenen la boca de parlar de pàtria, bandera, himnes i marcialitat, quan els busques els fonaments democràtics, et fas conscient que no en tenen cap que no siga la defensa dels privilegis més rancis i tradicionals. Així, quan senten parlar de democràcia representativa, encara s'atreveixen a participar i tindre els diners i els altaveus que els ofereixen les institucions. Però quan senten parlar d'aprofundir en eixa democràcia i fer-la més participativa, obrir les portes a la participació de la ciutadania en la solució de problemes generals, més enllà d'anar a dipositar el nostre vot cada quatre anys, els ixen granellades per tot el cos i a totes i tots. No poden suportar que la seua veu no siga l'única i vertadera. O el seu missatge d'exclusió i autoritari.

Són, per definició, contraris a les llibertats i drets civils tant personals com col·lectius. Les seues arrels s'enfonsen en el feixisme dictatorial més reaccionari i castrense. No entenen la negociació perquè només entenen la imposició. Defensen un model de família tradicional on la submissió de les dones ha de ser una constant màxima i això destil·la misogínia pels quatre cantons. Són xenòfobs a més no poder i sembren intencionadament odi i menyspreu cap a les persones nouvingudes, però, al mateix temps no tenen escrúpols en explotar-les laboralment si es dona el cas.

Estan en contra de drets com l'avortament o el divorci, però quan ho necessiten ho practiquen sense cap problema perquè ho poden justificar tot per a elles i ells sense cap problema de càrrec de consciència. No tenen cap problema a consumir dones prostituïdes tot i que siga després d'eixir de missa perquè s'arroguen el dret a poder-ho fer en considerar a aquestes dones productes al seu abast per poder-les violar per diners.

Aquesta classe de gent són un vertader problema per a les democràcies perquè són populistes amb missatges fàcils d'entendre i de propagar. I sembla que tenen molt pocs escrúpols per tal de pactar amb qui necessiten per tal de mantindre el poder en les seues mans. I estic segura de què si pogueren, eliminarien als adversaris polítics com ja ho van fer després del cop d'estat feixista del dictador.

Són enemics de la cultura perquè són conscients que cultura i llibertat van agafats de la mà, per tant, necessiten la censura per poder controlar la llibertat, fins i tot del pensament.

I precisament per tot això, crec que caldria "vacunar-los" deixant de votar-los a les pròximes eleccions i, d'aquesta manera, evitar el seu creixement a Europa i, en conseqüència, als diferents territoris que la conformen.

Hem de recordar que la Unió Europea, va nàixer precisament després de la Segona Guerra Mundial propiciada pel feixisme. Deixant-los fora de les institucions ens garantim, almenys que no tinguen altaveus institucionals des d'on propagar el seu odi.

Per tot això i alguna cosa més, crec que seria una bona forma de curar-los de les seues al·lèrgies democràtiques fent-los fora de les institucions democràtiques d'Europa.