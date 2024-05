Fruint en la destrucció

El fiscal en cap de la Cort Penal Internacional, ha instat ordes d’arrest contra tres líders de Hamàs, el primer ministre d’Israel i el responsable de Defensa d’este país. El president israelià pertany a un partit, el Likud, l’inspirador del qual va ser Zeev Jabontinski, líder de l’ala dreta del moviment sionista. Afirmava que la colonització sionista havia de de dur-se a terme sense tindre en compte la voluntat de la població nativa. El sionisme revisionista pretenia un estat jueu a les dos vores del riu Jordà. L’expressió armada d’estos sionistes va ser l’Irgun, que va ser qualificat com a organització terrorista pel Comité Anglo-Americà d’Investigació, i no sols. Winston Churchill, Hanna Arendt o Albert Einstein, per citar sols uns exemples, també van acusar l’Irgun de terrorista. El cap d’esta organització era Menachem Begin qui, va ordenar la voladura de l’hotel King David el1946, causant 92 morts. Posteriorment Begin va ser líder del partit Likud i primer ministre d’Israel. En juliol de 2006, l’actual president Netanyahu, també membre del Likud, va assistir a la commemoració de l’acte: ja no era terrosime.

Pel que respecta al ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, dos dies després dels atacs de Hamàs el 7 d’octubre, va afirmar: «He ordenat un setge complet en la Franja de Gaza. No hi haurà electricitat, ni aliments, ni combustible, tot estarà tancat [...]. Estem lluitant contra animals humans i estem actuant en conseqüència». Eixes varen ser les paraules. Els fets posteriors són sabuts. Per a l’Organització Mundial de la Salut el número de morts a Gaza supera la xifra de 35.000.

Aquell 7 d’octubre, a més d’altres crims contra la humanitat, Hamàs va causar 1.160 morts. La resposta que ha aplicat Netanyahu supera els 30 palestins per cada mort israelià. Eixe percentatge encara és, per als responsables israelians i pel president dels EUA, proporcional. Quants innocents han de morir per a que la resposta siga «proporcional» ho ignore. La xifra habitual de represaliats nazi era de 10 civils per cada alemany mort. El 23 de març de 1944 el grup partisà GAP va atemptar contra un batalló de policies causant la mort de 28 agents. Hitler, en assabentar-se, va ordenar l’execució de deu civils italians per cada policia mort. Al dia següent però, 335 civils italians eren assassinats, la Massacre de les foses Ardeatines. L’últim en ser jutjat per estos fets va ser el capità de les SS Erich Priebe, i fou condemnat a cadena perpètua.

Contemple la devastació de les ciutats i pobles de Gaza i evoque Pau Riba: «com un cec dut pel dimoni vaig fruir en la destrucció». Els qui estan fruint, però, amb la política de terra cremada, no són Beelzebub, ni altres prínceps infernals. Ja els ha assenyalat, i amb bon criteri, Karfim Khan, fiscal en cap de la Cort Penal Internacional.

En diverses ocasions he advertit des de les planes de Levante-EMV contra l’antijudaïsme contemporani i l’oblit dels pogroms realitzats ací. Una cosa però, són els pobles, i altra els seus caps. Convé no confondre els termes ni els conceptes. Condemnar els actes comesos per Hamàs el 7 d’octubre és un imperatiu. Assenyalar un govern, com ara el d’extrema dreta israelià, de terrorisme, no és antisemitisme. És la simple constatació d’una realitat, una obligació moral.