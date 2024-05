“Mireu el futur amb esperança evangèlica”

Aquestes van ser les paraules que el 18 d’abril passat, al Vaticà, el papa Francesc va adreçar a les superiores i delegades de les monges Carmelites Descalces.

Crec que en aquesta Jornada de la Vida Contemplativa que celebrem hui diumenge, festa de la Santíssima Trinitat, les paraules del papa són com una brúixola que ens ajuda als monjos i a les monges del segle XXI a orientar la nostra vida, per tal de viure i mostrar (amb humilitat i senzillesa), el nostre testimoniatge com a contemplatius, com a enamorats de Jesús de Natzaret, com a treballadors del Regne.

En el seu discurs, el papa encoratjava les Carmelites, a “trobar nous llenguatges, nous camins i nous instruments que impulsen, amb més entusiasme, la vida contemplativa”, no enyorant el passat sinó oberts al present i esperançats en el futur. Per això el papa deia que “la vocació contemplativa” no es pot reduir “a custodiar les cendres del passat, sinó a revifar un foc que creme de manera sempre nova”. I és que “les estratègies defensives”, continuava el papa, “són fruit d’una mirada nostàlgica al passat i això no funciona”. I el papa ho repetia de nou: “la nostàlgia no funciona”.

El papa convidava les Carmelites a viure “l’esperança de l’Evangeli”, que significa “abandonar-se en Déu” i “saber prendre alguna decisió audaç i arriscada”.

Les cistercenques de Gratia Dei a Benaguasil / L-EMV

Com deia el papa Francesc, “el dinamisme de la vida contemplativa”, és a dir, la força de la vida contemplativa, “és sempre un dinamisme d’amor”. I per això “l’esperança evangèlica” que guià els monjos i les monges del passat, ha de guiar també els monjos i les monges del nostre temps. Una esperança que “ens hi dóna alegria i ens fa capaços de mirar el futur” sense por, sense nostàlgies, sense mirar enrere, oberts a l’Esperit del Senyor Ressuscitat.

En les seues paraules adreçades a les Carmelites, el papa també ens convida als monjos i a les monges del segle XXI a mirar el futur amb esperança evangèlica, “és a dir, amb la llibertat de l’abandonament en Déu”. I és això el que intentem fer des del treball i la pregària, des del silenci, la lectio i l’acolliment, els contemplatius i les contemplatives, com les caputxines de València, les carmelites descalces de les Alqueries, Godelleta, Serra, Villar del Arzobispo i Puçol, les cartoixanes de Benifassà, les dominiques de Paterna i Xàtiva, les clarisses de Gandia, Canals i Vila-real, les cistercenques de Benaguasil, les agustines de Sant Mateu, Benigànim i Requena o els cartoixans de Portacoeli, entre molts altres monjos i monges. Als monestirs, els contemplatius intentem ser signes de fraternitat, d’esperança i de pau enmig d’un món ple de tensions i d’odis.

Com ha dit en la seua carta setmanal l’arquebisbe de València, Enrique Benavent, “la vocació contemplativa és una aventura espiritual que ens descobreix el desig més profund que hi ha en el cor de tot home, que no és un altre que buscar i trobar Déu”. Per això els monestirs de monges i de monjos no són un residu a extingir, ni tampoc una relíquia del passat, sinó uns llocs vius on trobem Déu en la pregària i en els germans de comunitat, en els hostes i en el silenci contemplatiu. Els monjos i les monges, també en ple segle XXI, som una xicoteta porció del Poble de Déu, per portar llum i esperança al nostre món, tan dividit i tan ple d’odis i de discòrdies. Els monjos i les monges intentem ser signes de comunió i de fraternitat, de pau i d’aquella alegria que naix de la confiança en un Déu que és pare ple de bondat i d’amor.