Pintades a l’ETSA-UPV

L’any 2009 el grup valencià Al Tall presentava el seu disc Vergonya, cavallers, vergonya on incloïa la cançó Cant alternatiu”. El tema està dedicat als fills de Sant Francesc del segle XXI, és a dir, a aquells homes i aquelles dones que, a l’actualitat, lluiten per ideals de justícia i pau com al seu moment ho va fer l’italià fundador de l’ordre franciscana. Si el segle XII va ser convuls, el segle XXI no ho està sent menys. Per això, la tasca de qui defensa les causes més nobles, des d’un despatx, des d’una aula o des de les places i carres, ha de merèixer, també hui, l’atenció i el respecte de tothom.

Però no trobarem en aquesta cançó cap menció dels potencials beneficis de la vandalització del patrimoni col.lectiu com a medi legítim per aconseguir res. El divendres 24 de maig de 2024, els estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València observaven, amb tristesa, com el seu edifici havia sofert diverses pintades sobre els murs de formigó i pedra. I la seua frustració era doble. En primer lloc, perquè la seua formació i el seu tarannà, de vegades innat i de vegades après, els duia cuidar a les persones i cuidar els espais que habiten; i aquestes pintades no cuidaven a ningú i sí maltractaven allò que es de totes i tots, el seu, el nostre, edifici. I en segon lloc, perquè ser objecte d’aquest atac injustificat menysprea la seua preocupació i les accions que a títol individual o coŀlectivament prenen per posar fi al patiment de la població palestina.

En un món necessitat d’empatia, complicitat i respecte, l’agressió als bens comuns i qualsevol altre tipus de comportament semblant, ni és la ferramenta ni és el camí.