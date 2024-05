Salvemos la Europa social

Cuando hablamos de la Unión Europea (UE), posiblemente nos sea difícil vincularla con los derechos sociales. Sobre todo cuando la memoria más cercana nos lleva a los fatídicos años de la Troika, de los recortes inhumanos en materia de gasto público, o cuando veíamos cómo, en Grecia y en otros países como España, la pobreza crecía descaradamente para poder hacer frente a los rescates de dichos países.

Crecían los desahucios, crecían las llamadas ‘colas del hambre’, crecían las protestas contra las más miserables violaciones de la dignidad humana. Porque no hay que olvidar que, cuando hablamos de derechos sociales, hablamos de dignidad humana y esta es, de acuerdo con el profesor Miguel Ángel Alegre Martínez, «la característica propia e inseparable de toda persona en virtud de su racionalidad —independientemente del momento y por encima de las circunstancias en que se desenvuelva su vida—, que se materializa en la realización, desarrollo y perfección de la propia personalidad a través del ejercicio de los derechos inviolables e irrenunciables que le son inherentes».

Otros artículos de Daría Terrádez Salom

Por lo tanto, si hablamos de derechos sociales no podemos permitirnos que caigan en un mero discurso económico y mercantil. Es lo que entendió el Consejo de Europa en 1961 cuando nos regaló la Carta Social Europea, la verdadera constitución social del continente. Sin embargo, la UE no lo supo captar hasta que los efectos devastadores de las políticas de austeridad, tras la crisis financiera de 2012, reflejaron su peor imagen. Fue cuando un jubilado griego se suicidó en la plaza Sintagma de Atenas, ese mismo año, dejando una nota que decía lo siguiente: «Dado que no tengo una edad que me permita responder activamente (aunque sería el primero en seguir a alguien que tomase un kaláshnikov), no encuentro otro modo de reaccionar que poner un fin decente (a mi vida), antes de tener que comenzar a rebuscar en la basura para encontrar comida».

En ese preciso momento, la UE vio su proyecto de paz y prosperidad tambalearse seriamente. Y a ello se añadió el Brexit, un acontecimiento inesperado que impactó brutalmente en la línea de flotación del proyecto europeo, pese a que se tejió entre bulos, aunque ello sea otra historia. Y, obviamente, había que hacer algo. La UE no podía mostrarse únicamente como un proyecto mercantil, como el libre mercado, sino como una institución preocupada por su ciudadanía. Y ahí surgió el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la primera vez que se iniciaba una reflexión seria sobre los derechos sociales. Dicho el Pilar se está desarrollando, fue proclamado en 2017 y muchos de sus efectos ya se están viendo, como el debate sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión del trabajo.

De hecho, el último Eurobarómetro sobre cuestiones sociales mostró que el 88% de la ciudadanía considera la Europa social como un tema de gran relevancia personal; es más, un 41% da importancia a temas como el acceso a unos cuidados de salud de calidad o el nivel de vida de las personas.

Si bien aún queda mucho por hacer en el este ámbito, la pobreza y la exclusión son dos lacras que la UE no consigue eliminar. Las personas migrantes siguen interpelándonos cuando llegan a nuestras costas y fronteras, la vivienda sigue siendo un tema espinoso que no acaba de dejar el lastre mercantilista de lado, jóvenes y mayores malviven en limbos sociales que los expulsan del ámbito laboral y del bienestar, y hay más cuestiones relacionadas directamente con la dignidad del ser humano que aún siguen sin resolverse.

Por todo ello, por esa Europa social que debemos defender y salvar de las garras de corrientes ultraliberales, xenófobas y que nos recuerdan a tiempos oscuros, debemos ser conscientes de la importancia de los próximos comicios europeos. El futuro de la UE, de una Europa más social y humana, se decidirá en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en España el próximo 9 de junio. No podemos permitirnos dejar el proyecto que se gestó con la declaración Schuman en manos de personas cuyo único interés es destruirlo, negar la dignidad humana, la diversidad y la solidaridad. Tenemos en nuestras manos defender y salvar la Europa social y seguir desarrollándola, esa es nuestra única obligación.