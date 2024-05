La consulta de enfermería, una realidad subestimada

Actualmente, tanto los profesionales sanitarios como la población en general, han manifestado su descontento con los servicios de salud públicos. Los primeros experimentan la sobrecarga de trabajo y las exigencias de un trabajo de cara al público, mientras que los segundos perciben que no son atendidos con la inmediatez esperada y echan de menos la humanización en el trato recibido. Nuestro sistema de salud es excesivamente hospitalocentrista, sustentado en gran medida en el biologicismo, lo que se deriva en que los actores principales del mismo sean las y los profesionales sanitarios en lugar de la persona o la comunidad. La elevada tecnificación en salud ha originado el desplazamiento de valores éticos de los que la Sanidad no debería desligarse, como son el humanismo, la no maleficencia, la justicia, la igualdad o la beneficencia, entre otros.

Las políticas de salud tecno-centristas, biológico-dependientes y asistencialistas, se han mostrado como una alternativa poco eficiente en materia de salud, tanto desde un punto de vista económico, como desde una visión de resultados en salud que, a pesar de aportar un nivel de calidad debatible, suponen un aumento de los costes (sobre todo en pruebas diagnósticas y curación de la enfermedad) y no generan un mayor nivel de salud en la población, ya que los principales determinantes de la salud no son ni la detección ni la curación de la enfermedad. Nuestro sistema de salud actual deriva la totalidad de la demanda sanitaria a la consulta médica, lo que supone infravalorar otras opciones organizativas que optimicen profesionales y recursos y proporcione una respuesta eficaz. La consulta enfermera es una realidad subestimada, pero que responde a multitud de necesidades como pueden ser conflictos domésticos, familiares, sociales o laborales, problemas de adaptación, soledad, ansiedad, tristeza, etc.; además de brindar educación para la salud para mejorar los autocuidados de personas sanas y enfermas (p.ej. tras el alta hospitalaria).

En multitud de países (Finlandia, Suecia, Reino Unido, etc.) se ha potenciado el sistema de salud diversificando el enfoque multidisciplinar, para que los profesionales sanitarios más involucrados en los cuidados, como es el colectivo enfermero, lideren nuevos enfoques para la promoción y el mantenimiento de la salud individual y comunitaria. El campo de las competencias enfermeras se fundamenta en los cuidados para el mantenimiento de la vida de la persona, centrados en todo aquello que le permita continuar viviendo de forma saludable, y con el objeto de movilizar sus propias capacidades y las posibilidades de su entorno. Por eso, desde el sindicato profesional de enfermeras/os de UGT Serveis Públics creemos que la figura de la enfermera debe ocupar cada vez más puestos directivos en nuestra Conselleria de Sanitat para contribuir directamente en las políticas de salud y para ofrecer una visión holística (bio-psico-social) de la persona y de la población. Se trata de buscar alternativas y replantear el futuro del servicio de salud de la Comunitat Valenciana, para evitar caer en una inversión económica sin sentido y en la mercantilización de la salud.