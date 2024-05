No m’ix de la genitàlia callar perquè no m’ix des d’alguna cosa que tinc ben endins. Sincerament, m’agradaria que no m’afectaren tant les imatges de Gaza, el ridícul espantós de la bancada joseantoniana dels Parlaments i les misèries humanes que escolte cada dia a les aules o en una terrassa o altres simpòsiums d’antropologia i sociologia. No sé perquè se’m fica la sang al 20, la meua tensió arterial té més sobresalts que una regidoria de Cultura (sí, amb majúscula, i no una però sí grans i lliures) dels joseantonianos quan veu pigments i escolta notes cridant a la contra del “Fasci Voxi di Combattimento”. És igual, deixem-ho, pastilleta baixa la llengua, llista de reproducció de cants tibetans i a marxar.

El cas és que no vull callar. I que no em vinga ningú amb això de “ha dit genitàlia, que maleducada, que barriobajera”. Si et quedes amb la forma en compte de amb el contingut, disculpa’m, no estàs a l’altura intel·lectual de les línies que seguixen. I si la moguda va per usar paraules a priori cultes o conceptes kantians, les sé, el que ocorre és que no tinc necessitat que ningú ho sàpiga. Usar un registre col·loquial o fora de la normativització elitista no em lleva ni una miqueta de seguretat, convicció i (per què no?) arrogància. Com diu una de les meues filòsofes de capçalera, Henar Álvarez, la chochoctora, puc perdre les formes però mai la raó.

Ara deixaré el singular per a parlar en plural perquè m’agrada incloure’m en una massa de gent que creem en la humanitat, en les persones, en la idea que tot el món té dret a cagar-la i l’oportunitat de ser part del bon sabor de boca que deixa tindre una persona amb qui comptar al costat. Som i serem. No som res sense ser un tot. La immensa majoria de les persones estem més prop de ser desnonades i exiliades de casa nostra per a haver de buscar refugi, habitatge i caliu humà que de batallons desocupadors, estem infinitament més prop de la precarietat i la pobresa que de les vacances per a fugir de l’estrés i de la roba amb preus de cistella completa de la compra. Potser el problema siga no ser conscients d’eixa realitat perquè algunes persones consideren que són de l’equip de trage i jaqueta quan la més palmària realitat material confirma que allò que els definix és un uniforme de fàbrica. Açò dona per a guionitzar tres temporades i mitja de “Cuarto Milenio”.

He tingut la desgràcia de tindre enfront, físicament i metafòricament, una persona a totes llums simpatitzant de la bancada joseantoniana i dels “Fasci Voxi di Combattimento”, el pack complet i la versió premium. Llavors, em vaig convertir en la Jane Goodall de la cultura antifeixista. Sí, tinc una autoestima brutal per a comparar-me amb Jane Goodall. Nota a peu de pàgina: era ironia, faig l’incís perquè el text escrit no deixa marge a la comunicació no verbal i no puc donar regna solta a la meua vehemència visceral de roja feminazi. El cas és que esta persona vingué amb tota la correcció i formes normativitzades per a tractar de reduir-me, per a tractar de fer-me sentir malament, per a tractar de corregir-me, per a tractar de reprimir-me, i ho va fer amb una violència verbal i comunicativa absolutament brutal. Tot clar, dins dels estàndards de les formes comunament acceptades. En un principi, vaig pensar en deixar parlar a esta persona perquè se sentira escoltada i poguera tornar a casa pensant que ha salvaguardat Espanya, que el Cid estaria molt orgullós del seu honor i vàlua. El que ve a ser un “habla trucho que no te escucho”. Mentre mantenia esta

actitud, esta persona començà a escalar en dosis de violència i acabà per denigrar el meu mode de vida, la meua vàlua com a professional i persona, arribà fins i tot a pronosticar que el meu futur serà horrible.

En este punt, ja vaig dir prou. No m’ix de la genitàlia callar. I efectivament, el que es produí aleshores fou un simpàtic homenatge al sarcasme, al cinisme i la ironia perquè només podia pensar en riure’m amb col·legues quan contara les barrabassades que jo estava contestant a esta personeta. Esta actitud vital l’he batejada com el “riure del Joker”. M’explique: una situació em fica la sang al 20 i em fa tremolar la parpella esquerra (sempre l’esquerra, efectivament), em naix la ràbia, tinc l’opció de buscar consens amb una persona amb qui se’n pot buscar o tinc l’opció de riure’m perquè tinc davant una persona que només desitja ferir-me, elegisc aleshores baixar la meua freqüència cardíaca i fomentar la segregació d’oxitocina a través de directament burlar-me d’esta persona, d’ací el riure inquietant del Joker. No estic orgullosa d’esta actitud, ni vinc a defendre que siga el millor que es pot fer, és el que a mi em val i això és prou. On em deixa com a persona esta actitud és una cosa que no em preocupa en absolut. Beneïdes siguen autoestima, convicció i arrogància.

On vull aplegar amb esta historieta és al fet que ja està bé de callar front la merda, front l’odi, front qui s’esforça en arraconar, reprimir, violentar, front qui s’empara en que cal respectar les seues idees quan les seues idees denigren a altres persones, a altres formes d’entrendre la vida a altres formes de relacionar-se, quan les seues idees només entenen d’acceptar o rebutjar persones només per la quantitat de diners de què disposa altra persona o pels òrgans sexuals que té entre les cames. Afortunadament, no respectaré això mai. Espere mantindre esta actitud tota la meua vida.

Pense que moltes persones negacionistes de la seua condició feixista se senten legitimades i empoderades pel silenci que hem mantingut moltes altres. Pense que la seua vivència de Lady o Lord Fascio en una conversa on lladra més que parla i on callem és que no li repliquem perquè té raó i en conseqüència reprodueix el discurs una vegada darrere d’altra. Parlen perquè callem. I per desgràcia sabem que les paraules legitimen les accions: violència de gènere, deshumanitzar una pastera plena de gent, bromes repugnants, etc. Estes persones, les seues paraules i els seus actes no han de sentir-se impunes, crec que mantenir la contra és fer-los vore que no tenen el monopoli de la saviesa occidental, que no estan per damunt del bé i del mal, que no poden ferir les sensibilitats que els vinga en gana, que no són l’única forma d’existir en el món, que no poden amollar barbaritats com “jo respecte a tot el món però...” (Alerta! Pastilleta baix la llengua, cants tibetans, riure del Joker).

Aquell dia de delicada brisa llevantina on vaig compartir espai i temps amb la versió de l’Ali Express d’Ortega Smith (i això que Ortega Smith ja és la seua pròpia versió de l’Ali Express) vaig pensar en quanta sort havia tingut jo en estar en un moment de la vida en què vaig saber i poder fer front a esta persona perquè si m’haguera pillat en un moment baix, jo hauria acabat enfonsada, insegura, reprimida, feta merda en definitiva. I en este moment vaig pensar: quantes persones es poden sentir ara mateix d’esta manera? Per això, per mi mateixa (no oblidem la meua autoestima i la meua arrogància) i perquè persones privilegiades com jo som el somni de les nostres avantpassades, decidiré tindre al Joker com un referent vital.