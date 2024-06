Mi derrota ante la pantalla

Javier Milei junto a Antonio Garamendi y el resto de directivos de grandes empresas españolas. / EPC

Ni populismo ni polarización, no nos engañemos. Son conceptos importantes, fundamentales, para entender el presente, pero secundarios. El rasgo elemental que marca este tiempo y lo hace diferente es nuestra dependencia de las pantallas. ‘Nuestra derrota ante las pantallas’, iba a escribir, y me ha parecido demasiado pesimista, pero quizás es lo más justo. Creo que fue Saramago quien dijo que lo suyo no era pesimismo, sino que lo pésimo era el mundo y que escribía por eso, por el desasosiego que le producía.

Confiesen. ¿Qué es lo primero que hacen antes de cerrar los ojos cada noche y después de abrirlos cada mañana? Estoy convencido de que la mayoría dirá que mirar la pantalla del teléfono (por llamarlo así, aunque de teléfono tiene poco). La conexión a la realidad es esa. ¿Y después qué hacemos la mayor parte del día? Sentarnos ante uno o dos terminales y tener la tercera pantalla, más pequeña, a mano, por lo que pueda entrar por ahí.

Soy paseador urbano de perros. Dedico dos o tres momentos al día a esta actividad, que supone un cierto hábito de reencuentro con el entorno, unos minutos de contacto con la calle, poder levantar la cabeza, respirar a un ritmo normal, mirar qué hacen los otros, saber de los vecinos. Pero cada día es una costumbre más impura. Es raro (me incluyo) quién va así, libre de sumisiones. Lo normal hoy es llevar uno, dos, tres perros en una mano y una pantalla de la que no despegar la vista en la otra, más unos auriculares en los oídos. La última tendencia son unas orejeras para completar el aislamiento total y la perfecta inmersión en el universo virtual. Y caminar así. Vivir así. Alejados de lo cercano.

Puede que el caso sea pedestre y muy personal, pero lo que quería decir es que lo que puede ser real y está ante los ojos ha dejado de importar. Ha ganado la realidad emanada de la pantalla. Populismo, frentismo, crispación y todo lo demás son conceptos secundarios, que se nutren de la dimisión de la calle, de nuestra necesidad de que otros nos cuenten la realidad. Por eso es tan absurdo cuando nos hablan de que el país funciona, de que en la vida diaria no se observan la tensión y la ira que destilan la política y los medios de comunicación. ¿Y si existe un país que no vemos a simple vista, que se nos ha introducido en las conciencias y estamos todo a la vez y en todas partes?

Quizá por eso el ansia de censurar y reducir el vuelo de las otras miradas. Quizá por eso el miedo. Lo que quería decir también es que, entre esas narraciones que nos subyugan y nos dan oxígeno, ‘20.000 especies de abejas’ es de las más recomendables que uno ha encontrado en estos tiempos: una forma sencilla de abrir puertas y permitir aire fresco, sin dogmatismos, a un mundo complejo, en lo emocional, lo cultural, lo identitario y lo lingüístico. Otros quisieran que no se viera, como si así fuera a dejar de existir.

Lo que quería decir es que en esos cuellos sometidos en busca de una pantalla hay un tiempo hoy extrañamente complejo que a uno, para el que todos los demás empiezan a ser jóvenes, se le hace ya difícil de asir. «La lacerante sensación de no ser dueños de nuestra vida», escribía Luz Sánchez-Mellado estos días. La permanencia de un cansancio vital adherido en la piel. La persecución constante de un no-se-sabe-qué, la asunción universal del fracaso diario y la permanencia en la carrera, a pesar de todos los obstáculos. La sociedad del cansancio que tanto nombre ha dado a Byung-Chul Han.

Lo que quería decir también es que de tanto mirarnos a nosotros, a nuestras vidas y nuestras carteras, corremos el riesgo de perder el mundo. Y creo que en esto también hay categorías de responsabilidad. Los que crean riqueza y transforman el mundo no pueden desentenderse de la democracia o la justicia social. Estoy hablando de los empresarios españoles (los representantes del colectivo y de las principales corporaciones) en esa foto machista (ni una mujer) con el presidente argentino, Javier Milei. Tras tantos años de responsabilidad corporativa y green washing, el mensaje resumido en esa estampa es que los beneficios están por encima de todas las cosas y amén.

No es cosa local, claro. Pasa también en EE UU. Los empresarios de allí, los mismos que tras el asalto del Capitolio en 2021 decían que no iban a financiar más a Trump, hoy le inyectan dinero. Se trata de cubrirse las espaldas por si gana. Y así es imposible no pensar en aquella escena con la que empieza El orden del día, de Éric Vuillard. Aquel 20 de febrero de los años 30 del siglo pasado con 24 grandes prohombres de las empresas alemanas en una mansión dando su apoyo (y su dinero) a Hitler. «Una inclinación oscura nos entregó, pasivos y amedrentados, al enemigo...» Es la frase que conservo anotada de aquel libro.

Pero también hay luz. La esperanza es lo que ha pasado ahora con Alternativa, la nueva ultraderecha germana. Treinta empresas (algunas, las mismas cuyos antepasados se inclinaron ante el gran dictador aquel 20 de febrero) se han posicionado abiertamente contra esta formación. Puede que, como dice Salman Rushdie, las narrativas deshonestas de los opresores hayan resultado atractivas para muchos, pero sigue vivo el espíritu de la resistencia y la convicción de que el pasado no es gratis. Eso quiero creer antes de que entre el próximo aviso urgente.