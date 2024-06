La Carxofa a Russafa i Benimàmet

A principis del segle XX el Cant de la Carxofa no sols s’interpretava a múltiples barris i parròquies de la ciutat de València, sinó també a antics municipis que havien sigut annexionats pel Cap i Casal, com és el cas de Russafa, que fou nucli urbà independent fins a 1877; i de Benimàmet, que deixà de gaudir d’autonomia municipal cinc anys després, en 1882.

D’aquesta manera, en setembre de 1911 el Diario de Valencia anuncià que, en el context de les festes en honor de la Mare de Déu dels Dolors que tindrien lloc a Benimàmet el diumenge 17, dia de la festa principal «que revestirá gran brillantez merced a la generosidad de las clavariesas», se celebraria un «concierto musical, elevación de aerostatos y procesión general»; al final de la qual, «en la plaza de la iglesia, se cantará el tradicional motete llamado la Carchofa».

D’una altra banda, tres anys després i en referència a l’antic poblat de Russafa, el mateix diari explicà que, l’1 de febrer de 1914, «la conducción de la venerada imagen de la Santísima Virgen de Monteolivete desde su iglesia a la parroquia de San Valero, efectuada por la mañana, y el retorno de la misma imagen a la mencionada iglesia por la tarde y bien entrada la noche», «estaba sumamente concurrida». «Pero donde llegó el entusiasmo al delirio fue cuando la procesión estuvo en la barriada de Monteolivete, y especialmente al estacionarse frente al Círculo jaimista, en donde estaba preparada la popular «Carchofa», desde la que cantó el Ave María, de Miné, el infantillo de la catedral Rafael Martí Lapuente, vestido de ángel».

Finalment, en setembre de 1922 la premsa anuncià que, en el transcurs de les festivitats que estava previst celebrar a Russafa en honor de sant Miquel, la vesprada del dia 29, durant la part final de la processó, «tendrá lugar el emocionante espectáculo de la ‘Carchofa de Silla’». Per tant, i ateses les múltiples referències a aquests i d’altres barris i parròquies, sembla bastant evident que, durant les primeres dècades del segle XX, el Cant de la Carxofa devia ser molt popular. I no sols a la ciutat de València i els municipis del marge sud del riu Túria, sinó també als del nord, d’alguns dels quals us parlaré pròximament.