Europa en cuestión

La situación actual de la Unión Europea, a veinte años vista de los referendos contrarios al proyecto de Constitución Europea, en Francia y Holanda, 2005, puede decirse que es preocupante y la opinión pública, ante las próximas elecciones, del 9 junio, de expectación. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Europa, se encuentra, en cuestión. La ‘non nata’ Constitución pretendía, como decía su preámbulo, en palabras que no llegaron a ser aprobadas, «que el poder no esté en manos de unos pocos, sino de la mayoría». Es decir, no sólo en las de Alemania, Francia, sino en las de todos, mayoritariamente.

La mencionada frase, de Tucídides, encabezaba el texto de la Constitución Europea, hasta que fue ignorada. ¿Qué significado pudo tener tal hecho? Al menos un retroceso en el reconocimiento de la legitimidad de los ciudadanos. Inicialmente, estaba previsto el reconocimiento de la existencia de dos legitimidades: la de los ciudadanos y la de los Estados, pero aquella era la que otorgaba legitimidad a la soberanía de estos.

Más tarde fue en el claustro del Monasterio de los Jerónimos, en la capital de Portugal, donde vio la luz, el Tratado de Lisboa. Este quedó a medio camino entre el voluntarismo de unos y el posibilismo de otros. Únicamente pretendió dotar de una normativa de decisión más ágil (¿?) a la Unión Europea, ante la cifra de miembros alcanzada (somos 27, tras la marcha del Reino Unido), designando para ello a un Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, hoy el español Josep Borrell, que permitiera atender, con rapidez, aunque no lo parezca, los temas conflictivos, así ahora, la guerra en Ucrania o el conflicto de Gaza. Todo ello, sin vencer la resistencia de los euroescépticos, ni soslayar los sentimientos particularistas de quienes dificultan el funcionamiento más ambicioso del modelo europeísta.

De esta forma, no alcanza la generosidad de los fundadores de las Comunidades Europeas, Robert Schuman, entre otros, que nos lleva a recordar, su Declaración, en 1950, en favor de la libertad y la solidaridad europea. Estadistas que nunca pensaron en elecciones próximas sino en generaciones futuras, que dijera Winston Churchill. Con unas características comunes de pluriculturalidad y pragmatismo, con las que ilusionaron, entonces, a los ciudadanos europeos, alcanzando importantes logros en materia de paz, gobernanza, progreso económico, cohesión social y calidad de vida. ¿Podrán, acaso, las jóvenes generaciones decir lo mismo, respecto a los dirigentes de la Unión Europea?

Ante las próximas elecciones resulta necesaria una mayor democracia, que invite a la participación, y a votar a aquellas opciones que mejor representen los derechos de los ciudadanos. Que contemplen como propio el lema que compartieron los fundadores de la Unión Europea. Que presten una mayor atención a tema, no resuelto, de la emigración, e igualmente que aporte una visión que alcance a futuras generaciones, con capacidad política para afrontar el reto de una Europa federal, próxima, visible para los ciudadanos. Que observe las diferencias, apueste por la unidad, y favorezca el desarrollo social. En pocas palabras, que considere que las políticas de los Estados deben conformarse con los intereses de quienes les otorgan legitimidad.

Suscríbete para seguir leyendo