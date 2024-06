El nom és Castelló

Enfocar la normalització dels topònims com una disputa entre valencià i castellà, més que un error és una estupidesa, com diu la cèlebre frase. El nom d’una ciutat en la llengua subordinada no menyscaba la llengua dominant; es tracta de ser lleial a la llengua del país. La doble denominació Castelló/Castellón (còpia al carbó de Valencia/Valéncia) és una pirueta poc pràctica, i seria ridícula si no fos perversa en la seua intenció: adoptar la forma bilingüe només allà on el valencià és preeminent. Per a la dreta, el valencià no ha sigut mai una prioritat, ja que només serveix per enfrontar-lo al català. La doble denominació és un impuls més cap al precipici d’allò que ja va caient pel propi pes de la desídia i de l’esforç arquimedià de la dreta a l’hora de moure la palanca castellanitzadora.

Els arguments esgrimits per justificar la doble denominació són tan febles com cadires de tisora: «que un castellonenc que no parla valencià no se senta estranger a la seua ciutat», diu algú de Vox. La pregunta que ve tot seguit és si l’argument que és vàlid per a eixe castellonenc també ho és per al valencianoparlant resident a Oriola i Xest (no es necessàriament una ironia). La pregunta és retòrica, ja ho sé, perquè la resposta és evident. Però si volen «instaurar la forma bilingüe com a mostra de convivència entra les dues llengües oficials» com apunta un regidor del PP, ja tarden en aplicar eixe criteri als municipis de territori lingüístic castellà.

La decisió d’eliminar l’exclusivitat del topònim valencià obeeix a raons ideològiques. Que els experts aposten per preservar-la ho demostra. Criteri que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ratifica i no rectifica. Que la gent sensata del PP reflexione i prove de respondre’s si vol continuar avalant les isetes lingüístiques del govern al qual vota. Li recorde l’escena del Gènesi en què Jahvè diu a Abraham que si troba deu justos no destruirà la ciutat de Sodoma. És que al PP no hi ha ni tan sols deu justos preocupats pel valencià?

Suscríbete para seguir leyendo