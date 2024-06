Dejemos claras unas cuantas cuestiones de entrada, para evitar (a ser posible) algún renglón torcido. 1) No es buena imagen que una profesional cuya relación familiar con el presidente del Gobierno es pública y conocida firme cartas de recomendación a una empresa que opta a contratos públicos. 2) El hecho puede desagradar, pero es difícil que pueda ser ilegal porque es improbable que se halle una conexión causa-efecto entre los escritos y la concesión de concursos, aunque en todo caso la Justicia deberá decidir. 3) El comportamiento del juez en la investigación en cuestión tiene aspectos poco justificables, así como el tono de algunos de los pasajes de su resolución. 4) La Justicia puede ser ciega, pero no improvisa ni ignora el alcance de sus acciones: la iniciativa del magistrado supone marcar la recta final de la campaña cuando no parece existir urgencia y cuando se trata, como el auto dice, de una «aparente inicial sospecha de indicios», con lo que los efectos colaterales pueden ser mucho peores que la decisión judicial final.

Queda dicho. A partir de aquí, me parece un indicio preocupante de estos tiempos y esta España nuestra la segunda carta del presidente del Gobierno a la ciudadanía en pocas semanas. Vuelvo a dejar un inciso: posiblemente Pedro Sánchez tiene razón en mucho de lo que expone, así me lo parece, pero las formas cuentan. Y bastante. Y la nueva carta supone afianzar la tendencia de esta etapa de preeminencia de las redes sociales de obviar los canales tradicionales de intermediación e interactuar directamente, sin filtros, con los gobernados (y presuntos votantes). Supone profundizar en formas que han hecho avanzar el populismo y el personalismo en democracias, con un discurso unidireccional del gran líder, sin posibilidad de diálogo y de confrontación de ideas. Estas formas no parecen muy lejanas de aquello de gobernar vía Twitter que se achacaba al expresidente de los Estados Unidos o (permitan la exageración) de los programas de televisión con un superlíder evangelizando.

Lo dicho. Presidente, entiendo y puedo compartir el fondo de lo que dice, pero las formas me ponen en alerta. Pueden señalar una deriva, peligrosa de consolidarse, donde lo personal empieza a ser casi más importante que los proyectos colectivos. Esta campaña de las elecciones europeas (hoy ya puede decirse) no es de decidir sobre proyectos, sino sobre si tirar a Sánchez o salvar lo. Ni una cosa ni otra debería ser, pero es. Si llegamos a una situación donde salvar a Sánchez será sinónimo de salvar la democracia, tendremos un problema, y serio.

La política no es una campaña continúa en la que parece que uno compite contra todos. Hay cosas más importantes que triturar al rival, aunque pueda ser periodística y políticamente desfasado en tiempos de odio.

