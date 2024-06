Cavallistes per Ciutat Vella

Fa uns dies els vianants que.passejaven pels carrers de Ciutat Vella van quedar astorats en veure una cinquantena de genets cavalcant a pas de passeig pels estrets carrers d’aquella part de la ciutat. Alguns van pensar que aquella desfilada d’equins era un atractiu turístic ideat per la senyora Català, d’altres van creure que el llogater de Campanar, el torero Barrera, ja estava passejant pel Carme un estol de rejonejadors com aperitiu al simulacre de bous embolats que ha anunciat perquè els més petits vagen aficcionant-se al maltracte animal.

Però no, aquella,desfilada de gent no era cap atracció turística com les inmenjables paelles regades amb sangria que fan les delícies dels ‘guiris’ que ens visiten. Aquells ciutadans, una vegada a l’any passegen pels carrers de València per reivindicar el seu dret a caminar per València amb les seues mascotes. Perquè si vostè o jo podem anar pel carrer passejant un chihuahua ells també han de poder fer-ho a lloms de la seua mascota.

Segons afirmen els cavallistes el pertinent permís per aquesta especial desfilada equina els hi va atorgar Rita Barberà,i, naturalment, l’actual alcaldessa, María José Català, que es proclama discípula de Na Rita, no ha posat cap impediment a aquesta especial passejada de mascotes. Perquè si acceptem pop com animal de companyia també podem acceptar cavalls i eugues. Al final els valencians ho acceptem tot. Ja ho deia el Comte-Duc d’Olivares, vàlid de Felipe IV,que érem «màs muelles que els catalans i els portuguesos».

I, segurament, els que ara estan al comandament del País Valencià, i de la seua capital, València, s’han pres al peu de la lletra les paraules del Comte-Duc i, considerant els valencians «màs muelles», des de fa un any van fent i desfent. Fent que el País Valencià vaja perdent les seues arrels i la seua identitat, i per aconseguir- ho no dubten en anar esborrant tots els signes identitaris dels valencians, especialmente la llengua, de les escoles i escenaris

Ara «el mal no ve d’Almansa», està dins de casa i, metafòricament, ve en eixe AVE que deixa Madrid a menys de dues hores de tren mentre viatjar en un tren de Rodalies és tota una aventura, i mentre esperem amb candeletes l’arribada d’un corredor mediterrani que ens aprope a Europa i retalle les més de tres hores que, per tren, ens separen de Barcelona. La societat valenciana necessita mirar endavant i al crit de ‘València, desperta’ eixir al carrer, com va fer fa uns dies, per defensar els seus drets que poc a poc li van bescanviant per ‘collarets de vidre’ disfressats de l’antic «pa, bous i futbol» del franquisme.