Georgia Meloni, il presidente

Sono una donna, sono mare, sono italiana, sono cristiana...», però « sono il presidente», «sono il primo ministro», i refusa la declinació en femení. El masculí genèric està fent un recorregut a la inversa i ja no és un gènere neutre, que inclou a elles i a ells, innocu i inofensiu. Ara, més que mai, significa. Ha passat de ser el gènere no marcat a ser la marca de la casa. S’ha convertit en un símbol més de poder, o, millor dit, d’un determinat poder. El president argentí Javier Milei, per exemple, en febrer d’enguany anunciava la prohibició, per decret, del llenguatge explícitament inclusiu en l’Administració pública argentina. El seu vocero presidencial, Adorni, primer ho anunciava tímidament desviant la qüestió: «Ustedes ya conocen los detalles, no se podrá utilitzar la letra e, la @, la X...»; i, finalment, entrava directe al moll de l’os: «evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la Administración pública...». L’amic de Santiago Abascal no ha dubtat a passar també la motoserra pel llenguatge explícitament no-sexista en l’àmbit oficial. Però, aquesta exclusió de les dones en els textos oficials, amb excuses diverses, no solament és patrimoni dels hòmens, també n’hi ha dones, tot i que ens resulte complicat entendre que aquesta perspectiva androcèntrica la tinga, per exemple, una dona que s’ha convertit en la primera presidenta del seu país, formant part d’una minoria arreu del món que ha aconseguit coronar aquest cim de poder. Potser, la lògica de Georgia Meloni, com la de totes les presidentes que volen ser presidents, s’entenga des de la perspectiva de la nostàlgia d’altres temps, de voler fer i anomenar les coses com sempre. De no tocar res i que tot siga com abans. L’immobilisme vol rescatar i perpetuar un tipus de poder on normalitzar l’exclusió de les persones per raó de sexe, d’ideologia, de religió, d’orientació sexual, de color de la pell, d’estatus social..., s’ha convertit en un anhel, en un afany, en una meta. Tant de bo, en el cas de Meloni, d’il presidente, només fora la mal anomenada síndrome de la impostora..., però l’enyorança del passat que destil·la el seu discurs o el de Milei, o el de la resta de convidats i convidades a la cimera Europa Viva 24, compromet íntimament els drets humans, els drets i llibertats de totes les persones, sense excepció. El llenguatge sempre és benvingut per a polemitzar i es converteix sovint en motiu de conflicte al mig de l’agenda política. És una arma potent de transformació social, que no solament serveix per a comunicar-nos, també és un agent d’igualtat, que legitima les dones, en la societat, quan ocupen espais de poder i espais professionals, a través de la lletra oficial impresa. Si el discurs i el lèxic explícitament inclusiu estan plenament normalitzats en els documents públics, l’efecte igualador es multiplica i la dona col·lonitza més espai i més poder. El president Milei ho ha entès perfectament i no pensa concedir ni un mil·límetre de poder a les dones. Il presidente Meloni tampoc no vol canviar el llenguatge, vol garantir un discurs que perpetue el seu model de poder, el de sempre.