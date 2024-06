Vendre fum amb el Parc Empresarial d’Aldaia

N’hi ha que mentre alcen el puny de la mà esquerra, amb la dreta –o a l’inrevés– signen acords que faciliten la destrucció d’espais d’alt valor ecològic, agrícola o paisatgístic. N’hi ha d’altres que enlairen un braç –i alguns que voldrien elevar-lo com en temps passats– i amb la mà lliure també ho fan. Ni tan sols es diferencien en el discurs quan perpetren certes polítiques. El seu similar argumentari, repetit fins a sacietat, funciona com una píndola alienadora: que si el progrés, que si no ens podem quedar enrere, que si es crearan llocs de treball, que si naps que si cols i tota una rècua de miraculoses promeses que obvien l’especulació i els negocis espuris. En qüestions essencials, ho sabem: PSOE i PP la mateixa m.... és –com deia el clam del 15M!

Les excuses de mal pagador són el pa nostre de cada dia. L’ampliació del port i de l’aeroport de València o dels d’Alacant i de Barcelona, el Hard Rock de Tarragona, macroprojectes eòlics i solars pertot arreu... van en contra de les falses prèdiques ambientalistes del partit de Mazón i del de Sánchez, perquè tindran un impacte irreversible sobre el territori. I tot, per a seguir convertint-lo en un desmesurat parc temàtic. Hipotecar recursos per a no poder escapar del destí que la Unió Europea ens ha assignat, el d’un desastrós i perillós monocultiu turístic. I per la seua capacitat devastadora, el Parc Empresarial del Pont dels Cavalls d’Aldaia juga en la mateixa lliga destructiva, perquè pretén liquidar 1.000.000 de m2 d’horta productiva.

En el cas d’aquesta macroinfraestructura projectada a Aldaia, se’ns vol vendre la moto d’una sèrie d’avantatges que fan aigua per tots els cantons. A saber. La maquinària publicitària ens l’ha presentada com la panacea mediambiental, econòmica i social. Una faula més que es pega d’hòsties amb la crua realitat de les dades laborals, econòmiques i d’impacte climàtic. Una ximple però interessada carta als reis mags, que com en molts altres casos portarà carbó per a la majoria i sucosos beneficis per a una minoria. Res de nou sota la capa del sol!

Perquè, a més, podem albirar que un projecte com el d’aquest Parc Empresarial –que haurà de ser pagat per tot quisqui– està abocat al fracàs. Els números canten: la xifra de dissolució d’empreses al País Valencià és superior a la de creació i no sembla que es puga produir cap canvi amb el model econòmic actual. Un model que mai no crea els llocs de treball alegrement predicats. Si parem esment als resultats obtinguts pel Centre Comercial Bonaire, veurem que no s’ha fet notar en la superació de l’atur estructural que pateix Aldaia i els pobles circumdants –Xirivella, Alaquàs, Manises o Torrent–, destacats en el rànquing de desocupació (https://www.hortanoticias.com/paro-comarca-horta-diciembre-2023/).

Plou sobre mullat contra la nostra comarca quant fa a la supervivència del seu futur agrícola i ambiental. En el cas d’Aldaia, el Parc Empresarial no té cap justificació, ni avaluació del seu impacte i també contradiu la legislació local i autonòmica –com assevera Acció Ecologista-Agró. Sabem de sobres que en els 63 polígons industrials de l’Horta Sud n’hi ha oferta per a donar i per a vendre. O deuen pensar que ens mamem el dit? Hauríem de celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient cada dia, amb menys discursos propagandistes buits i més accions ecologistes!