Els desamparats de Catalá

Els símbols tenen una funció molt especial en política. Donen a conèixer les idees que inspiren i fonamenten un govern. És per això, que les primeres accions que realitza un alcalde o alcaldessa esdevenen tot un símbol.

El primer símbol del govern de Joan Ribó va ser l’obertura del balcó de l’Ajuntament de València a la ciutadania; com a metàfora de proximitat, transparència i d’un govern disposat a estar «amb el veïnat». Però, perquè un gest simbòlic esdevinga un símbol ha d’anar acompanyat d’una sèrie d’accions que l’acompanyen. Cosa que no ha passat en el cas de l’alcaldessa Catalá.

Otros artículos de Lucia Beamud Villanueva Compartir esferes: les cures com a ferramenta revolucionària

L’alcaldessa de València, acabada de ser investida, va deixar clara la seua devoció per la nostra Mare de Déu dels Desamparats. Si amb Ribó la ciutadania entrava a l’Ajuntament, amb Catalá qui ho feia era «la tradició» i els valors catòlics, associant-los a la figura de la Geperudeta. Catalá buscava, com va confessar en una entrevista, ser recordada com una alcaldessa-mare, que tot ho cuida.

Tant és així, que en el primer dia com a alcaldessa va traslladar la imatge de la Mare de Déu que té el Consistori a la porta del Ple. Al segon dia, Catalá va anar a la Basílica a oferir la vara de mando a la nostra Mareta. Però més enllà d’estos gestos, la realitat és que en este any de govern, Catalá no ha fet més que colpejar amb la vara mando als vertaders desemparats de València.

En este primer any, un dels pocs projectes que té empremta de Catalá és la instal·lació d’estanys als ponts del Jardí del Túria. Esta proposta naix de la vinculació que fan els seus regidors entre la pobresa i la delinqüència.

Esta política és aporofòbica; implica persecució, expulsió i ocultació. Recordem que, no va ser fins als governs de Joan Ribó i Compromís, que vam poder comptar amb una radiografia del fenomen del sense-llarisme. Mai abans s’havia fet abans un recompte; necessari per poder analitzar la situació i poder dedicar recursos i solucions.

Però este no és l’únic exemple de la crueltat que està aplicant Catalá: la prohibició del repartiment d’aliments que feien algunes ONG, la fixació d’una data de caducitat (en quinze dies) per atendre d’urgència a famílies que s’han quedat sense llar o el tancament de recursos com el Casal d’Esplai de Rocafort, on abans s’atenien a 46 unitats familiars. Catalá pot ser siga molt grandiloqüent en les seues paraules sobre que una de les seues prioritats son les persones sense llar. La realitat, però, va en sentit contrari i com diu l’Evangeli: «pels seus fruits els coneixereu». Els seus fets diuen molt de la visió que té el PP respecte a les persones més necessitades.

A tot açò cal sumar-li una reducció del pressupost en polítiques socials, una execució molt baixa que ha fet augmentar els temps d’espera, la paralització de diversos projectes de l’etapa de Ribó i inclús la persecució de diversos assentaments de persones sense llar.

Fa un mes escàs l’alcaldessa feia unes declaracions sobre la dificultat d’atendre a les persones sense llar. Vinculant-ho amb altres casuístiques com les malalties mentals, l’alcoholisme o la drogodependència. I veritablement preocupa que l’alcaldessa recòrrega a estereotips per parlar de les persones sense llar. Precisament, en l’Estratègia Nacional Integral per a Persones Sense Llar s’exposa que les característiques de les persones sense llar són cada vegada més similars a les persones «integrades» en la societat. Això demostra l’heterogeneïtat dins del sensellarisme, i tira per terra velles representacions socials de les persones sense llar com a malaltes mentals, addictes a qualsevol tipus de substància o víctimes del trencament de llaços familiars, tal i com els caricaturitzava l’altre dia Català.

Existeix consens entre els experts, sobre la diversitat de perfils i les casuístiques. També hi ha consens sobre la tendència a l’alça de persones joves i famílies monomarentals, i que la major part d’elles deriven de problemes d’habitatge, com pagar un lloguer, ja no d’una casa, d’una habitació.

La setmana passada la memòria anual de Cáritas Diocesana publicava dades molt preocupants. No sols per l’augment en el nombre de persones i/ o unitats familiars ateses, sinó per com ha anat evolucionant la tipologia en les atencions. De l’informe es desprén que la gran majoria de les atencions eren relatives a l’emergència habitacional i que un 66 % de les persones que sol·licitaren un suport econòmic en la seua vivenda van ser en règim de sotsarrendament; el que vol dir que famílies senceres estan vivint de lloguer en habitacions i que tenen problemes per pagar-lo.

I amb tot el que està passant, els governs de dreta, a tot arreu, es neguen a desenvolupar mesures que permetrien ajudar estes persones i que es recullen a la Llei de Vivenda que va entrar en vigor fa ara un any. Mesures com declarar les ciutats com a zones tensionades, la qual cosa permetria topar el preu dels lloguers.

Comptat i debatut, queda palés que darrere de les declaracions buides d’esta setmana de Catalá «no bajaremos los brazos, porque es mi obsesión que en Valencia no duerma nadie en la calle» el que hi ha és crueltat i hipocresia, el que hi ha és una persecució encoberta d’este col·lectiu vulnerable en el que, no s’enganyen, ens podríem trobar qualsevol de nosaltres. Se’ls està perseguint, expulsant-los dels espais públics on tenen el seu refugi, atacant els assentaments, desmantellant recursos com el casal de Rocafort o no implementant altres que ja estaven preparats. El resultat és: més persones sense sostre a València i més conflictivitat i augment de les actituds aporofòbiques.

Tanta injustícia amb els més vulnerables m’indigna, però que a més es faça des de la hipocresia més absoluta i emparant-se en la devoció i la Fe és una cosa que directament em fereix la sensibilitat. Més profit els fa ja als desemparats de València encomanar-se a la Mare de Déu que confiar en el seu ajuntament, tot des què l’alcaldia l’ocupa la més hipòcrita devota de la Mare dels bons valencians.