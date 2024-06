Europa, más lejos que nunca

Hoy, justo cuando nos disponemos a desayunar ante un café humeante, se abren los colegios electorales en todos los países de la Unión Europea. El des-ayuno, como su nombre indica, supone una ruptura de la oscuridad nocturna y se relaciona claramente con el amanecer. Es verdad: en los países europeos, huso horario arriba, huso abajo, está amaneciendo, mientras que en otras grandes unidades políticas del mundo como los EE UU todavía falta bastante para que amanezca o, como en el caso de China, la gente ya lleva despierta una buena parte del día. Solo por esto parece evidente que los europeos somos otra gente, ni americanos ni asiáticos. También por número de habitantes, nos aproximamos a ellos: EE UU tiene 333 millones, la Unión Europea, 448, China, 1.412. O sea que estos tres países suman casi la cuarta parte de los ocho mil millones de hormigas humanas que pululan en el hormiguero terrestre. Visto lo cual, parecería razonable que los europeos sostuviesen orgullosamente que lo son, con la misma rotundidad con la que un ciudadano de China dice ser chino y un ciudadano de EE UU afirma ser americano, pese a la manifiesta impropiedad derivada de la ocultación de los demás habitantes de América.

Desgraciadamente resulta que no es así: los europeos nos sabemos europeos, pero no acabamos de creérnoslo. ¿Razones? Nuestras respectivas historias han sido diferentes, ellos han tendido hacia la unidad, nosotros hacia la desunión. Esto es evidente, pero no ha ocurrido sin notables turbulencias. EE UU se configuró en una sangrienta guerra civil, seguida del despojo de todos los países latinoamericanos, uno tras otro; China se unificó tras los avatares del periodo de los siete reinos combatientes, los cuales se mantuvieron en pie de guerra durante varios siglos. Europa también ha conocido periodos de luchas conducentes a apuntalar una sola entidad política, pero sin éxito. Probablemente sus promotores buscaron la unidad desde una plataforma equivocada. El primer intento vino de Italia y se llamó imperio romano: supuso una unificación legal y parcialmente lingüística del subcontinente, pero careció de un sustento ideológico suficiente y acabó siendo vencido por una extraña religión que venía de Palestina. El segundo intento lo apadrinó España, precisamente en nombre de dicha religión, y se saldó con otro fracaso cuando empezaron a flaquear los fondos suministrados por las Indias, que se habían incorporado a la corona al servicio de dicha religión. El tercer intento se sustenta en la religión laica de la revolución francesa y muere al traicionar sus orígenes ideológicos travestidos en imperio por Napoleón. El cuarto y último intento es de anteayer, provino de Alemania y se proponía unificar el continente en nombre de un sádico ideal racista.

Me dirán que estos cuatro imperios fueron muy diferentes entre sí. En efecto, pero todos ellos tenían un proyecto europeo en el horizonte y fracasaron justamente al intentar ponerlo en práctica, a menudo sobre los cadáveres de miles de conciudadanos. Por eso, no es sorprendente que cuando el tratado de Roma (1957) sienta las bases de la UE, sea extremadamente prudente a la hora de cimentar una ideología europeísta. Nada del optimismo estadounidense, en cuya constitución (1776) se garantiza el derecho a la felicidad (¡nada menos!); ni de las ideas confucianas que recoge la constitución china, consistentes en privilegiar los deberes para con el prójimo sobre los propios derechos. Los legisladores europeos excluyeron desde el principio cualquier efusión sentimental capaz de suscitar adhesiones y se ciñeron a garantizar la libre circulación de mercancías, de personas, de capitales y de servicios. Ya ven. Todo esto ha sido muy útil y los europeos llevamos casi setenta años beneficiándonos de sus ventajas, pero tiene el inconveniente de que no nos hace sentirnos europeos y, menos todavía, emocionarnos con la idea de Europa. Los ciudadanos de la UE sienten que son franceses, españoles, alemanes, italianos, etc, pero no van más allá; a algunos incluso les parece demasiado y pretenden quedarse más acá, en los límites de Cataluña o de Flandes. ¡Ójala sepamos votar hoy como europeos! De lo contrario, que Dios nos coja confesados.